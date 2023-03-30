Американцы запустили в производство роскошный электромобиль с запасом хода 613 км (фото)

Faraday Future FF 91 Futurist предлагает новый уровень роскоши и большой запас хода. Электрокроссовер способен распознавать предпочтения водителя и адаптировать под него режимы вождения.

Related video

Американская компания Faraday Future запустила в производство роскошный электромобиль с большим запасом хода FF 91 Futurist. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Faraday Future столкнулись с множеством проблем во время проектирования своих электрокаров. Несмотря на это им удалось справиться со всеми трудностями и запустить в производство люксовый электрокроссовер.

В 2022 году Faraday Future оказались в центре скандала, когда компанию обвинили в мошенничестве. После этого было принято решение о смене руководства.

Электрокроссовер отличается стильным дизайном со скошенной сзади крышей. Сзади расположены необычные фонари.

Задние фонари получили стильную графику Фото: Faraday Future

Faraday Future FF 91 Futurist получил три электромотора суммарной мощностью 1050 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды.

По словам Faraday Future, электрокроссовер обладает запасом хода в 613 км без подзарядки. В этом заслуга литий-ионного аккумулятора, который обладает самой высокой плотностью энергии в мире.

Faraday Future FF ​​91 Futurist способен распознавать предпочтения водителя Фото: Faraday Future

Электромобиль также предлагает продвинутый пользовательский опыт. Кроссовер способен распознавать предпочтения водителя и адаптировать под него режимы вождения.

Важно

Названы самые ожидаемые электромобили 2023 года (фото)

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. От физических кнопок решили отказаться в угоду дисплеям, которые можно найти по всему салону.

В интерьере установлены более четырех дисплеев Фото: Faraday Future

Faraday Future FF 91 Futurist будет предлагаться на рынках США и Китая по цене от 150 000 до 200 000 долларов. Поставки электромобиля на североамериканском рынке должны начаться примерно в конце апреля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в Южной Корее состоялась презентация флагманского электрокроссовера Kia EV9.