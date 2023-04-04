Знову "китаєць": новий хетчбек "Москвич 6" показали на першому фото

Новий "Москвич 6" — точна копія JAC Sehol A5 Plus 2021 року. Від китайської моделі хетчбек відрізняється лише логотипом на капоті.

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У модельному ряду "Москвича" з'явиться нова модель — хетчбек D-класу. Перше її фото опублікував мер Москви Сергій Собянін.

Нове авто назвали "Москвич 6". Її складання має стартувати у другій половині цього року. Більше жодних подробиць новинки не розкрили.

JAC Sehol A5 Plus випускають із 2021 року Фото: JAC

Втім, на фото видно, що новий "Москвич 6" є китайським JAC, як і кросовер "Москвич 3". Якщо точніше, це JAC Sehol A5 Plus, який у Китаї випускають з 2021 року. Російська копія відрізняється від оригіналу лише логотипом на капоті.

Автомобіль оснащений 184-сильним турбомотором Фото: JAC

JAC Sehol A5 Plus – оновлена версія моделі JAC J7, яка і зараз доступна на українському ринку та свого часу була на тест-драйві Фокусу.

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П'ятидверний автомобіль досягає 4,8 м у довжину при колісній базі в 2,76 м. Від JAC J7 оновлена версія відрізняється дизайном передньої частини, обвісом та новим кермом. Крім того, потужність його 1,5-літрового турбомотора підняли зі 150 до 184 к. с.

Складання "Москвич 6" планують розпочати у другій половині нинішнього року Фото: JAC

Ціна "Москвич 6" наразі не оголошена. JAC J7 в Україні коштує від 617 000 гривень ($16 860), але його російський аналог навряд чи буде таким доступним. Справа в тому, що кросовер "Москвич 3" у РФ набагато дорожчий, ніж його китайський близнюк JAC JS4 на українському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що всі випущені кросовери "Москвич 3" відкликають для усунення дивного дефекту.

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