Китайська Lada: "АвтоВАЗ" випускатиме кросовери на колишньому заводі Nissan

На колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі збиратимуть нову модель Lada на основі FAW Bestune T77. Автомобілі лише трохи відрізнятимуться один від одного.

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Російська компанія "АвтоВАЗ" збирається налагодити виробництво першого автомобіля на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі. Про це розповіли на сайті ТАСС.

Нова модель Lada буде представлена на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що проходитиме з 14 по 17 червня. За чутками, це буде копія китайського кросовера FAW Bestune T77 — таким чином "АвтоВАЗ" повторить шлях "Москвича".

FAW Bestune T77

В "АвтоВАЗі" розпочали прискорену підготовку старту виробництва нового авто. Серійну збірку автомобілів планують розпочати у травні-червні 2023 року.

Чутки про використання кросовера FAW Bestune T77 як нову модель Lada підкріплюють тестові автомобілі, які помітили в Центрі Інжинірингу "АвтоВАЗу" в Самарській області. На прототип було встановлено 1,5-літровий турбований двигун на 160 к.с.

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У "АвтоВАЗі" заявили, що на колишньому заводі Nissan випускатимуть моделі авто в сегментах C і D. До 2030 року в лінійці концерну з'являться автомобілі на новій платформі, яку також можуть запозичити від китайських колег.

Раніше Фокус повідомив, що "АвтоВАЗ" знову урізає оснащення своїх моделей.