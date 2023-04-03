Китайська Lada: "АвтоВАЗ" випускатиме кросовери на колишньому заводі Nissan
На колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі збиратимуть нову модель Lada на основі FAW Bestune T77. Автомобілі лише трохи відрізнятимуться один від одного.
Російська компанія "АвтоВАЗ" збирається налагодити виробництво першого автомобіля на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі. Про це розповіли на сайті ТАСС.
Нова модель Lada буде представлена на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що проходитиме з 14 по 17 червня. За чутками, це буде копія китайського кросовера FAW Bestune T77 — таким чином "АвтоВАЗ" повторить шлях "Москвича".
В "АвтоВАЗі" розпочали прискорену підготовку старту виробництва нового авто. Серійну збірку автомобілів планують розпочати у травні-червні 2023 року.
Чутки про використання кросовера FAW Bestune T77 як нову модель Lada підкріплюють тестові автомобілі, які помітили в Центрі Інжинірингу "АвтоВАЗу" в Самарській області. На прототип було встановлено 1,5-літровий турбований двигун на 160 к.с.Важливо
У "АвтоВАЗі" заявили, що на колишньому заводі Nissan випускатимуть моделі авто в сегментах C і D. До 2030 року в лінійці концерну з'являться автомобілі на новій платформі, яку також можуть запозичити від китайських колег.
Раніше Фокус повідомив, що "АвтоВАЗ" знову урізає оснащення своїх моделей.