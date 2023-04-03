Китайская Lada: "АвтоВАЗ" будет выпускать кроссоверы на бывшем заводе Nissan

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут собирать новую модель Lada на основе FAW Bestune T77. Автомобили будут лишь незначительно отличаться друг от друга.

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Российская компания "АвтоВАЗ" собирается наладить производство первого автомобиля на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали на сайте ТАСС.

Новая модель Lada будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. По слухам, это будет копия китайского кроссовера FAW Bestune T77 — таким образом "АвтоВАЗ" пойдет по стопам "Москвича".

FAW Bestune T77

В "АвтоВАЗе" приступили к ускоренной подготовке старта производства нового авто. Серийную сборку автомобилей планируют начать в мае-июне 2023 года.

Слухи об использовании кроссовера FAW Bestune T77 в качестве новой модели Lada подкрепляют тестовые автомобили, которые заметили в Центре Инжиниринга "АвтоВАЗа" в Самарской области. На прототип был установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 160 л.с.

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Российский "АвтоВАЗ" остановит производство из-за проблем с поставками запчастей

В "АвтоВАЗе" заявили, что на бывшем заводе Nissan будут выпускать модели авто в сегментах C и D. К 2030 году в линейке концерна появятся автомобили на новой платформе, которую также могут позаимствовать от китайских коллег.

Ранее Фокус сообщил, что "АвтоВАЗ" снова урезает оснащение своих моделей.