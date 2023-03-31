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Российский "АвтоВАЗ" остановит производство из-за проблем с поставками запчастей

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Фото: ria.ru | "АвтоВАЗ" отправляет своих работников в отпуск раньше запланированного срока

Поставщики отказываются поставлять детали российскому "АвтоВАЗу". Теперь концерн хочет найти новые компании для сотрудничества, чтобы восстановить производство.

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Российская компания "АвтоВАЗ" отправит работников завода в Тольятти в отпуск раньше запланированного срока из-за дефицита запчастей. Об этом рассказали на сайте Интерфакс.

Работники завода "АвтоВАЗ" в Тольятти должны были отправиться в отпуск в конце июля, но теперь они прекратят работу уже с конца мая. Причиной стала нехватка запчастей для производства автомобилей Lada.

Представители российского концерна заявили, что перебои в поставках запчастей произошли из-за прекращения поставок со стороны сторонних компаний. Таким образом производство полнокомплектных автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" уже с середины мая станет невозможным.

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В концерне отметили, что поставщики нарушили договоренности касательно сохранения поставок запчастей в 2023 году. За время вынужденного отпуска россияне надеются найти другие компании, которые займутся поставкой необходимых деталей для комплектования автомобилей. Также "АвтоВАЗ" собирается накопить запасы запчастей для возобновления производства в конце июня 2023 года.

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