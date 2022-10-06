Падение продолжается: авторынок РФ обвалился почти на 60%

Авторынок РФ падает уже девятый месяц подряд. Подавляющее большинство проданных автомобилей — продукция "АвтоВАЗа" и китайских производителей.

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Обвал российского авторынка продолжается. В сентябре в РФ приобрели 46 698 новых легковых машин, что на 59,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса.

Темпы падения несколько снизились и в сентябре продали на 10% больше авто, чем в августе. В основном, рост обеспечили продажи "упрощенных" версий Lada без ABS и подушек безопасности. Тем не менее, авторынок РФ падает уже девятый месяц к ряду.

[ + – ] В ТОП-10 моделей-лидеров рынка преобладают авто российского и китайского производства

"АвтоВАЗ" остается лидером на рынке – его доля уже достигла 44,2%. Продано 20 641 Lada – в пять раз больше, чем Hyundai (3888 авто), занимающих второе место. Также отмечается рост популярности авто из Китая, ведь в условиях санкций импорт машин фактически идет только из этой страны.

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Модели Lada занимают первые места на российском рынке. Лидером является Lada Granta (13 421 авто), а второй стала Niva (3439 шт.). Третьим стал китайский Haval Jolion (2313 авто). В ТОП-10 самых популярных моделей преобладают авто российского и китайского производства.

Всего с начала года в РФ продано 506 661 авто, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota построит новый завод в Казахстане на замену российскому предприятию.