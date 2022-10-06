Падіння продовжується: авторинок РФ обвалився майже на 60%

Авторинок РФ падає вже дев'ятий місяць поспіль. Переважна більшість проданих автомобілів — продукція "АвтоВАЗу" та китайських виробників.

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Обвал російського авторинку триває. У вересні у РФ придбали 46 698 нових легкових машин, що на 59,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика Асоціації європейського бізнесу.

Темпи падіння дещо знизилися та у вересні продали на 10% більше авто, ніж у серпні. Здебільшого зростання забезпечили продаж "спрощених" версій Lada без ABS і подушок безпеки. Проте, авторинок РФ падає вже дев'ятий місяць поспіль.

[ + – ] У ТОП 10 моделей-лідерів ринку переважають авто російського та китайського виробництва

АвтоВАЗ залишається лідером на ринку — його частка вже досягла 44,2%. Продано 20 641 Lada — у п'ять разів більше, ніж Hyundai (3 888 авто), що посідають друге місце. Також відзначається зростання популярності авто з Китаю, адже за умов санкцій імпорт машин фактично йде лише з цієї країни.

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Моделі Lada займають перші місця на російському ринку. Лідером є Lada Granta (13 421 авто), а другою стала Niva (3 439 шт.). Третім став китайський Haval Jolion (2313 авто). У ТОП 10 найпопулярніших моделей переважають авто російського та китайського виробництва.

Усього з початку року у РФ продано 506 661 авто, що на 59,8% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota збудує новий завод у Казахстані на заміну російському підприємству.