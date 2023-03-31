Російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво через проблеми з постачанням запчастин

Постачальники відмовляються постачати деталі російському "АвтоВАЗу". Наразі концерн хоче знайти нові компанії для співпраці, щоб відновити виробництво.

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Російська компанія "АвтоВАЗ" відправить працівників заводу у Тольятті у відпустку раніше запланованого терміну через дефіцит запчастин. Про це розповіли на сайті Інтерфаксу.

Працівники заводу "АвтоВАЗ" у Тольятті мали піти у відпустку наприкінці липня, але тепер вони припинять роботу вже з кінця травня. Причиною стала нестача запчастин для виробництва автомобілів Lada.

Представники російського концерну заявили, що перебої у постачанні запчастин сталися через припинення постачання з боку сторонніх компаній. Таким чином, виробництво повнокомплектних автомобілів на заводі "АвтоВАЗ" вже з середини травня стане неможливим.

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У концерні зазначили, що постачальники порушили домовленості щодо збереження постачання запчастин у 2023 році. За час вимушеної відпустки росіяни сподіваються знайти інші компанії, які будуть займатися постачанням необхідних деталей для комплектування автомобілів. Також "АвтоВАЗ" збирається накопичити запаси запчастин для відновлення виробництва наприкінці червня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що у Росії продовжується обвал місцевого авторинку.