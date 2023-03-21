Проблеми перекладу: всі продані кросовери "Москвич" відкликають через дивний дефект

У новому кросовері "Москвич 3" меню виявлено помилки у меню мультимедійної системи. Відкликанню підлягають усі 86 проданих авто.

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Кросовери "Москвич 3" почали збирати зовсім недавно, а їх уже відкликають на сервіс для усунення дефекту. Він виявлений у мультимедійній системі всіх проданих за три місяці авто. Про це повідомляє сайт "Мотор".

Причина відкликання – неправильний переклад із китайського меню мультимедійної системи. Деякі пункти її меню перевели невірно, та й у повідомленнях бортового комп'ютера також знайшли помилки.

Меню мультимедійної системи "Москвич 3" переклали з помилками

Наприклад, у налаштування евкалайзера в аудіосистемі перевели як "налаштування звукового поля", а система контролю тиску в шинах видає повідомлення "датчик правої задньої шини не виявлений".

У межах кампанії відкликання на сервісних станціях оновлюють програмне забезпечення "Москвич 3", але це в новій його версії виправлені не всі помилки. Під відгук потрапили всього 86 кросоверів — саме стільки авто продали з грудня, адже модель не користується попитом через високу ціну $28 000 за базову версію.

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Як відомо, кросовер "Москвич 3" насправді є JAC JS4 — російська модель відрізняється лише логотипами. Саме тому спочатку меню її мультимедійної системи було китайською мовою. Програмне забезпечення на авто встановлюється на заводі JAC, звідки готові машинокомплекти йдуть у РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi знімуть із виробництва свій новітній кросовер.