Skoda випустить 9 нових моделей за 3 роки: які авто будуть представлені (фото)

Skoda готує кросовери, міські хетчбеки та наступне покоління флагманського Superb. Більше половини нових моделей будуть електричними.

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Найближчим часом модельний ряд Skoda буде оновлено. До 2026 року чеський автовиробник презентує одразу 9 нових моделей. Про це генеральний директор представництва Skoda у Франції Доротея Бонасьє розповіла сайту L'Argus.

Вже незабаром пройдуть фейсліфтинг кросовер Skoda Kamiq та хетчбек Scala. Восени презентують новий Skoda Kodiaq другого покоління – він стане дещо більшим і отримає гібридну версію, що заряджається.

Skoda Superb нового покоління Фото: Skoda

Плагін-гібрид буде і у Skoda Superb 2024. Флагманська модель дебютує наприкінці цього року. Ліфтбек та універсал збережуть знайомий гранований дизайн.

На жовтень 2024 року заплановано презентацію Skoda Elroq. Компактний електрокросовер на платформі МЕВ стане "зеленою" альтернативою моделі Karoq.

Важливо

Прискорена електрифікація: Volkswagen випустять десять нових електромобілів до 2026 року

Роком пізніше з'явиться найдешевший електромобіль Skoda вартістю до 25 000 євро. Компактна модель "породичається" з нещодавно презентованим хетчбеком Volkswagen ID.2. Також у 2025 році оновлять електрокросовери Skoda Enyaq iV та Enyaq Coupe.

Бюджетна модель вартістю менше 25 000 євро з'явиться у 2025 році Фото: Skoda

Нарешті 2026 року презентують великий семимісний електрокросовер Skoda. Сімейна модель із запасом ходу 600 км стане серійною версією концепт-кара Vision 7S.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda може припинити випуск одразу кількох популярних моделей — вони стануть нерентабельними після запровадження нових еко-стандартів Євро-7.

Також ми писали, що в Україні з'явився ексклюзивний лімітований електромобіль Skoda.