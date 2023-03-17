Skoda выпустит 9 новых моделей за 3 года: какие авто будут представлены (фото)

Skoda готовит кроссоверы, городские хэтчбеки и следующее поколение флагманского Superb. Больше половины новых моделей будут электрическими.

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В ближайшее время модельный ряд Skoda будет обновлен. До 2026 года чешский автопроизводитель презентует сразу 9 новых моделей. Об этом генеральный директор представительства Skoda во Франции Доротея Бонасье рассказала сайту L’Argus.

Уже в скором времени пройдут фейслифтинг кроссовер Skoda Kamiq и хэтчбек Scala. Осенью презентуют новый Skoda Kodiaq второго поколения – он станет несколько крупнее и получит подзаряжаемую гибридную версию.

Skoda Superb нового поколения Фото: Skoda

Плагин-гибрид будет и у Skoda Superb 2024. Флагманская модель дебютирует под конец нынешнего года. Лифтбэк и универсал сохранят знакомый граненый дизайн.

На октябрь 2024 года запланирована презентация Skoda Elroq. Компактный электрокроссовер на платформе МЕВ станет "зеленой" альтернативой модели Karoq.

Важно

Ускоренная электрификация: Volkswagen выпустят десять новых электромобилей к 2026 году

Годом позже появится самый дешевый электромобиль Skoda стоимостью до 25 000 евро. Компактная модель породнится с недавно презентованным хэтчбеком Volkswagen ID.2. Также в 2025 году обновят электрокроссоверы Skoda Enyaq iV и Enyaq Coupe.

Бюджетная модель стоимостью менее 25 000 евро появится в 2025 году Фото: Skoda

Наконец в 2026 году презентуют большой семиместный электрокроссовер Skoda. Семейная модель с запасом хода 600 км станет серийной версией концепт-кара Vision 7S.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda может прекратить выпуск сразу нескольких популярных моделей — они станут нерентабельными после введения новых эко-стандартов Евро-7.

Также мы писали, что в Украине появился эксклюзивный лимитированный электромобиль Skoda.