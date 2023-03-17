Skoda выпустит 9 новых моделей за 3 года: какие авто будут представлены (фото)
Skoda готовит кроссоверы, городские хэтчбеки и следующее поколение флагманского Superb. Больше половины новых моделей будут электрическими.
В ближайшее время модельный ряд Skoda будет обновлен. До 2026 года чешский автопроизводитель презентует сразу 9 новых моделей. Об этом генеральный директор представительства Skoda во Франции Доротея Бонасье рассказала сайту L’Argus.
Уже в скором времени пройдут фейслифтинг кроссовер Skoda Kamiq и хэтчбек Scala. Осенью презентуют новый Skoda Kodiaq второго поколения – он станет несколько крупнее и получит подзаряжаемую гибридную версию.
Плагин-гибрид будет и у Skoda Superb 2024. Флагманская модель дебютирует под конец нынешнего года. Лифтбэк и универсал сохранят знакомый граненый дизайн.
На октябрь 2024 года запланирована презентация Skoda Elroq. Компактный электрокроссовер на платформе МЕВ станет "зеленой" альтернативой модели Karoq.Важно
Годом позже появится самый дешевый электромобиль Skoda стоимостью до 25 000 евро. Компактная модель породнится с недавно презентованным хэтчбеком Volkswagen ID.2. Также в 2025 году обновят электрокроссоверы Skoda Enyaq iV и Enyaq Coupe.
Наконец в 2026 году презентуют большой семиместный электрокроссовер Skoda. Семейная модель с запасом хода 600 км станет серийной версией концепт-кара Vision 7S.
Ранее Фокус сообщал, что Skoda может прекратить выпуск сразу нескольких популярных моделей — они станут нерентабельными после введения новых эко-стандартов Евро-7.
Также мы писали, что в Украине появился эксклюзивный лимитированный электромобиль Skoda.