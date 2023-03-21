Трудности перевода: все проданные кроссоверы "Москвич" отзывают из-за странного дефекта

В новом кроссовере "Москвич 3" меню обнаружены ошибки в меню мультимедийной системы. Отзыву подлежат все 86 проданных авто.

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Кроссоверы "Москвич 3" начали собирать совсем недавно, а их уже отзывают на сервис для устранения дефекта. Он обнаружен в мультимедийной системе всех проданных за три месяца авто. Об этом сообщает сайт Мотор.

Причина отзыва – неправильный перевод с китайского меню мультимедийной системы. Некоторые пункты ее меню перевели неверно, да и в уведомлениях бортового компьютера также нашли ошибки.

Меню мультимедийной системы "Москвич 3" перевели с ошибками

К примеру в настройку эвкалайзера в аудиосистеме перевели как "настройка звукового поля", а система контроля давления в шинах выдает сообщение "датчик правого задней шины не обнаружен".

В рамках отзывной кампании на сервисных станциях обновляют программное обеспечение "Москвич 3", но это в новой его версии исправлены не все ошибки. Под отзыв попали всего 86 кроссоверов – именно столько авто продали с декабря, ведь модель не пользуется спросом из-за высокой цены в $28 000 за базовую версию.

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Как известно, кроссовер "Москвич 3" на самом деле является JAC JS4 – российская модель отличается лишь логотипами. Именно поэтому изначально меню ее мультимедийной системы было на китайском языке. Программное обеспечение на авто устанавливается на заводе JAC, откуда готовые машинокомплекты идут в РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi снимут с производства свой новейший кроссовер.