Опять "китаец": новый хэтчбек "Москвич 6" показали на первом фото

Новый "Москвич 6" — точная копия JAC Sehol A5 Plus 2021 года. От китайской модели хэтчбек отличается только логотипом на капоте.

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Новое авто назвали "Москвич 6". Ее сборка должна стартовать во второй половине нынешнего года. Больше никаких подробностей новинки не раскрыли.

JAC Sehol A5 Plus выпускают с 2021 года Фото: JAC

Впрочем, по фото видно, что новый "Москвич 6" является китайским JAC, как и кроссовер "Москвич 3". Если точнее, то это JAC Sehol A5 Plus, который в Китае выпускают с 2021 года. Российская копия отличается от оригинала только логотипом на капоте.

Автомобиль оснащен 184-сильным турбомотором Фото: JAC

JAC Sehol A5 Plus — обновленная версия модели JAC J7, которая и сейчас доступна на украинском рынке и в свое время была на тест-драйве Фокуса.

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Пятидверный автомобиль достигает 4,8 м в длину при колесной базе в 2,76 м. От JAC J7 обновленная версия отличается дизайном передней части, обвесом и новым рулевым колесом. Кроме того, мощность его 1,5-литрового турбомотора подняли со 150 до 184 л. с.

Сборку "Москвич 6" планируют начать во второй половине нынешнего года Фото: JAC

Цена "Москвич 6" пока не объявлена. JAC J7 в Украине стоит от 617 000 гривен ($16 860), но его российский аналог вряд ли будет столь доступным. Дело в том, что кроссовер "Москвич 3" в РФ гораздо дороже, чем его китайский близнец JAC JS4 на украинском рынке.

Ранее Фокус сообщал, что все выпущенные кроссоверы "Москвич 3" отзывают для устранения странного дефекта.

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