Турецький електромобіль TOGG вийшов на ринок: першим власником став Ердоган (фото)

Електричний кросовер TOGG T10 X запропонований у версіях потужністю 218 та 436 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 4,8 с, а його запас ходу становить 523 км.

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Турецький електромобіль TOGG T10 X надійшов у продаж і кросовери почали постачати покупцям. Першим власником авто став президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Президент Туреччини замовив авто ще у 2019 році Фото: Turkish Presidency

Новий TOGG T10 X поставили в Анкару, де передали Ердогану. Другий серійний екземпляр моделі стане службовим авто у резиденції президента Туреччини. Також стало відомо, що ще один турецький автомобіль буде передано президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Реджеп Тайїп Ердоган всіляко сприяв проєкту TOGG та активно рекламував турецький електромобіль. Замовлення на авто він разом із дружиною оформив ще чотири роки тому.

TOGG T10X вже зібрав понад 170 тисяч замовлень Фото: Turkish Presidency

"У 2019 році ми розмістили перше замовлення на TOGG, наш національний продукт, яким пишається наша країна. І сьогодні ми отримуємо перший "розумний" автомобіль", — заявив президент Туреччини.

Перший турецький автомобіль має підвищений попит. Він уже зібрав понад 170 тис. замовлень і розкуплений на кілька років уперед, хоча поки що продається лише на батьківщині (продаж у Європі стартує до кінця року).

Кросовер запропонований у версіях на 218 та 436 к. с.

Автовиробнику довелося навіть тимчасово припинити прийом заявок на авто та збільшити обсяги виробництва підприємства у 2023 році з 12 000 до 20 000 машин. Щоб визначити, хто із замовників отримає авто цього року, провели спеціальну лотерею. У перспективі планують випускати по 175 000 автомобілів на рік, а в лінійці з'являться інші моделі TOGG.

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Турецький електромобіль TOGG T10 X — 4,8-метровий кросовер із дизайном від італійського ательє Pininfarina та одразу шістьма дисплеями в салоні. Він коштує від 953 000 до 1,6 млн лір ($50 200 – 84 300).

У салоні встановлені відразу шість дисплеїв

На вибір запропоновано задньопривідну 218-сильну та повнопривідну 436-сильну версію TOGG T10 X. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 7,6 с, у другому — 4,8 с. Запас ходу становить 314 та 523 км, відповідно.

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