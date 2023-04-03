Подарунок на ювілей: Toyota випустила 10-мільйонний Yaris (відео)

Toyota Yaris випускають з 1998 року і вже побачили світ чотири покоління моделі. Виробництво авто налагоджено в Японії, Франції та Чехії.

Related video

Toyota випустила 10-мільйонний Yaris. Хетчбек зійшов із конвеєра підприємства у французькому Оннені 30 березня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Toyota Yaris представили у 1998 році Фото: Toyota

Нинішнього року Toyota Yaris святкує своє 25-річчя — модель В-класу презентували на Паризькому автосалоні 1998 року. З того часу побачили світ чотири покоління Yaris. Наразі це четверта за популярністю модель в історії японської марки: більше продали тільки Toyota Corolla, Camry і RAV4.

Більше половини всіх Toyota Yaris (5155506 шт.) Придбали в Європі, хоча модель є глобальною — вона також представлена в Азії, Америці, Африці та Австралії. Переважна більшість авто — хетчбеки, хоча в лінійці є і седан Toyota Yaris, а раніше випускали ще й мінівен Toyota Yaris Verso. У 2000 та 2021 роках модель визнавали автомобілем року в Європі.

Важливо

В Україні помітили рідкісний лімітований позашляховик Toyota (фото)

Нинішнє покоління Toyota Yaris випускається з лютого 2020 року на заводах у Японії, Франції та Чехії. Хетчбек запропонований у бензинових та гібридних версіях, а в деяких країнах він доступний і з повним приводом.

Крім того, лінійку Toyota Yaris четвертої генерації вперше поповнила заряджена версія GR потужністю 261 к. с. Також вперше представили кросовер Toyota Yaris Cross, хоча з хетчбеком його ріднять лише платформа та силові агрегати.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує новий пікап на базі Land Cruiser.

Також ми писали, що в Японії припинять виробництво Toyota Camry.