Подарок к юбилею: Toyota выпустила 10-миллионный Yaris (видео)

Toyota Yaris выпускают с 1998 года и уже увидели мир четыре поколения модели. Производство авто налажено в Японии, Франции и Чехии.

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Toyota выпустила 10-миллионный Yaris. Хэтчбек сошел с конвейера предприятия во французском Оннене 30 марта. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Toyota Yaris представили в 1998 году Фото: Toyota

В нынешнем году Toyota Yaris празднует свое 25-летие — модель В-класса презентовали на Парижском автосалоне 1998 года. С тех пор увидели мир четыре поколения Yaris. На данный момент это четвертая по популярности модель в истории японской марки – больше продали только Toyota Corolla, Camry и RAV4.

Более половины всех Toyota Yaris (5 155 506 шт.) приобрели в Европе, хотя модель является глобальной – она также представлена в Азии, Америке, Африке и Австралии. Подавляющее большинство авто – хэтчбеки, хотя в линейке есть и седан Toyota Yaris, а ранее выпускали еще и минивэн Toyota Yaris Verso. В 2000 и 2021 годах модель признавали автомобилем года в Европе.

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Нынешнее поколение Toyota Yaris выпускается с февраля 2020 года на заводах в Японии, Франции и Чехии. Хэтчбек предложен в бензиновых и гибридных версиях, а в некоторых странах он доступен и с полным приводом.

Кроме того, линейку Toyota Yaris четвертой генерации впервые пополнила заряженная версия GR мощностью 261 л. с. Также впервые представили кроссовер Toyota Yaris Cross, хотя с хэтчбеком его роднят только платформа и силовые агрегаты.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит новый пикап на базе Land Cruiser.

Также мы писали, что в Японии прекратят производство Toyota Camry.