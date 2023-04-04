Турецкий электромобиль TOGG вышел на рынок: первым владельцем стал Эрдоган (фото)

Электрический кроссовер TOGG T10 X предложен в версиях мощностью 218 и 436 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, а его запас хода составляет 523 км.

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Турецкий электромобиль TOGG T10 X поступил в продажу и кроссоверы начали поставлять покупателям. Первым владельцем авто стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Президент Турции заказал авто еще в 2019 году Фото: Turkish Presidency

Новый TOGG T10 X поставили в Анкару где передали Эрдогану. Второй серийный экземпляр модели станет служебным авто в резиденции президента Турции. Также стало известно, что еще один турецкий автомобиль будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Реджеп Тайип Эрдоган всячески содействовал проекту TOGG и активно рекламировал турецкий электромобиль. Заказ на авто он вместе с супругой оформил еще четыре года назад.

TOGG T10X уже собрал свыше 170 тысяч заказов Фото: Turkish Presidency

"В 2019 году мы разместили первый заказ на TOGG, наш национальный продукт, которым гордится наша страна. И сегодня мы получаем первый "умный" автомобиль", — заявил президент Турции.

Первый турецкий автомобиль пользуется повышенным спросом. Он уже собрал свыше 170 тыс. заказов и раскуплен на несколько лет вперед, хотя пока продается только на родине (продажи в Европе стартуют до конца года).

Кроссовер предложен в версиях на 218 и 436 л. с.

Автопроизводителю пришлось даже временно прекратить прием заявок на авто и увеличить объемы производства предприятия в 2023 году с 12 000 до 20 000 машин. Чтобы определить, кто из заказчиков получит авто в нынешнем году, провели специальную лотерею. В перспективе планируют выпускать по 175 000 авто в год, а в линейке появятся другие модели TOGG.

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Турецкий электромобиль TOGG T10 X – 4,8-метровый кроссовер с дизайном от итальянского ателье Pininfarina и сразу шестью дисплеями в салоне. Он стоит от 953 000 до 1,6 млн лир ($50 200 – 84 300).

В салоне установлены сразу шесть дисплеев

На выбор предложены заднеприводная 218-сильная и полноприводная 436-сильная версии TOGG T10 X. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, во втором – 4,8 с. Запас хода составляет 314 и 523 км, соответственно.

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