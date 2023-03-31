Корейский производитель наводнит рынок дешевыми электрокроссоверами: подробности и фото

SsangYong сменил название на KG Mobility и готовит несколько доступных электромобилей. В Сеуле презентовали прототипы трех новых моделей.

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Корейская компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong) готовит новое семейство электромобилей. Прототипы кроссоверов презентовали на автошоу в Сеуле. Об этом сообщает южнокорейское издание Hankyung.

Электрокары получат батареи BYD

Автопроизводитель не только изменил название, но и начинает реорганизацию. Упор будет сделан на электрические модели, которые получат литий-железо-фосфатные батареи от BYD Auto.

Первенцем нового семейства станет электрический KG/SsangYong Torres EVX. На родине поступит в продажу с осени по цене от 30 млн вон ($23 100), а позже начнется его экспорт. Он получит 204-сильный мотор и батарею на 73,4 кВтч, а заявленный запас хода составляет 500 км.

KG KR10 сменит SsangYong Korando

Электрокроссовер KG KR10 по размерам несколько меньше, чем 4,7-метровый Torres EVX и станет преемником модели Korando. У него классический внедорожный дизайн с расширенными крыльями, круглыми фарами и широкой "пастью" решетки радиатора.

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Новый KG O100 – это четырехдверный среднеразмерный пикап. В анфас он напоминает кроссовер Torres, а в профиль больше похож на рамный внедорожник Rexton. Концепт-кар получил подножки и багажник на крышу.

KG F100 станет новым флагманом марки

Электромобиль KG F100 – флагманский среднеразмерный кроссовер с высокой оконной линией, длинным капотом и короткими свесами кузова. Вместо фар у него установлена светодиодная панель.

Ранее Фокус сообщал, что BYD презентовал электрокроссовер мощностью свыше 500 л. с.

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