Китайцы показали мощный кроссовер со стильным дизайном (фото)
Denza N8 предложат в нескольких модификациях с 5, 6 и 7 посадочными местами. Полноприводная электрическая версия сможет выдавать мощность до 517 л.с.
В Китае представили премиальный кроссовер Denza N8, который получит мощные силовые установки. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Бренд Denza находится под управлением BYD. Изначально это было совместное предприятие китайского концерна и Mercedes-Benz, но позже немецкий автопроизводитель сократил свою долю до 10%.
Denza N8 основан на кроссовере BYD Tang и является его более роскошной версией. Модели отличаются оснащением и дизайном.
Спереди расположены фирменные ходовые огни, как у других автомобилей бренда. Сзади установлены фонари, соединенные светодиодной полосой.
Denza N8 будет доступен в электрической и гибридной версиях. Электрокар получил закрытую решетку радиатора, а версия PHEV имеет аккуратно интегрированную в бампер решетку.
Габариты Denza N8:
- длина — 4870 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1725 мм;
- колесная база — 2820 мм.
Denza N8 предложат в нескольких модификациях с 5, 6 и 7 посадочными местами. Все они будут доступны для гибрида, а также для электрической версии.Важно
Электромобиль получит два вида аккумуляторов емкостью 90,3 кВтч и 108,8 кВтч. Переднеприводная версия будет обладать мощностью 228 или 245 л. с. Полноприводная модификация сможет выдавать мощность до 517 л. с. Топовая гибридная версия имеет отдачу 489 л. с.
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