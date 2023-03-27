Chery презентовали мощный семейный кроссовер по цене Duster (фото)

Kaiyi Kunlun — большой кроссовер от молодежного подразделения Chery. Семиместная модель предложена в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 367 л. с.

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В Китае презентовали новый Kaiyi Kunlun. Семиместный кроссовер от нового бренда Chery поступит в продажу по цене от 99 900 юаней ($14 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер построен на платформе Chery Tiggo 8 Фото: CarNewsChina

Марка Kaiyi – новое молодежное подразделение Chery, выпускающие недорогие модели. Семейный кроссовер Kunlun построен на базе Chery Tiggo 8, как и модель Kaiyi Tangu. Он несколько крупнее собратьев по размерам.

Габариты Kaiyi Kunlun 2023:

длина – 4738 мм;

ширина – 1968 мм;

высота – 1708 мм;

колесная база – 2820 мм.

В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, высокой оконной линией и выдвижными дверными ручками. Огромная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами и оригинальными стреловидными ходовыми огнями.

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В салоне установлены виртуальный щиток приборов и огромный 12,8-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высоким трансмиссионным тоннелем, а за доплату их можно дополнить электроприводом.

Кроссовер предложен в семиместном исполнении Фото: CarNewsChina

Поначалу новый Kaiyi Kunlun предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (261 л. с.). Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Позже линейку пополнят подзаряжаемые гибриды Kaiyi Kunlun – 204-сильный переднеприводной и 367-сильный полноприводной. Они будут стоить от 160 000 до 240 000 юаней ($23 200 – 35 000) и будут предложены с тремя видами аккумуляторных батарей – запас хода на электротяге составит 110, 180 или 260 км.

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