Конкурента Toyota Land Cruiser от Chery за $14 500 рассекретили до премьеры (фото)

Новый внедорожник предложат в нескольких комплектациях с двумя силовыми установками. Официальная презентация модели запланирована на апрель.

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Бюджетный полноприводный внедорожник Chery TJ-1 впервые заметили на дорогах без камуфляжа. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Новый внедорожник носит рабочее название TJ-1, но перед выходом он получит официальное имя. Его планируют запустить в производство в конце июля 2023 года.

Chery TJ-1 получит брутальный дизайн с большой решеткой радиатора и двухуровневой передней оптикой. Сверху расположены ходовые огни, а снизу — фары.

Задние фонари Chery TJ-1 соединены в один блок Фото: sina.com.cn

Дверные ручки утоплены в кузов, а задние фонари соединены в один блок. Модель получила классический силуэт внедорожника.

Chery TJ-1 получил стильный дизайн Фото: sina.com.cn

Габариты Chery TJ-1:

длина — 4515 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2675 мм.

Интерьер предложат в двух цветах — черном и белом. Внутри установят цифровую приборную панель и большой 14,8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Также будут предусмотрены панель для беспроводной зарядки и проекционный дисплей.

В интерьере почти не будет физических кнопок Фото: sina.com.cn

Внедорожник получит систему распознавания лиц и систему помощи при вождении уровня 2+. В качестве опций будут доступны подогрев, вентиляция, массаж сидений и аудиосистема Sony.

Chery TJ-1 предложат в версиях с бензиновым двигателем и Plug-In гибридной силовой установкой. Первая модификация оснащается 1,6-литровым мотором в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Гибрид использует 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор.

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Гибридная версия внедорожника сможет проехать только на электротяге более 100 км. Расход топлива по циклу WLTC составит 4,5 л на 100 км.

Chery заявляли, что TJ-1 станет единственным полноприводным автомобилем в классе 100 000 юаней (14 500 долларов). Официальная презентация модели запланирована на апрель.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали фото нового Chery Tiggo 2 Pro.