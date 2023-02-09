Знакомый незнакомец: новый доступный кроссовер от Chery показали на первых фото
Kaiyi Tangu — среднеразмерный кроссовер от нового бренда концерна Chery. Он отличается оригинальным дизайном и будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.
В интернет попали первые фото Kaiyi Tangu. Новый кроссовер от Chery должен дебютировать до конца первого полугодия нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Kaiyi – новый молодежный бренд китайского концерна. Его модели будут несколько дешевле, однако в их основе лежат знакомые Chery. В частности, кроссовер Kaiyi Tangu создан на базе известного в Украине Chery Tiggo 8.
Схожесть двух авто заметна в профиль. Вместе с тем, у Kaiyi Tangu иная передняя часть с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" оптикой. Фары соединены светящейся полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Кроме того, новый кроссовер несколько компактнее.
Габариты Kaiyi Tangu 2023:
- Длина – 4716 мм
- Ширина – 1860 мм
- Высота – 1718 мм
- Колесная база – 2710 мм
Салон Kaiyi Tangu еще не показали, но известно, что китайский кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Кроссовер Chery дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л. с. Позже появится подзаряжаемый гибрид Kaiyi Tangu.
Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят недорогого конкурента Jeep Wrangler.