Знакомый незнакомец: новый доступный кроссовер от Chery показали на первых фото

Kaiyi Tangu — среднеразмерный кроссовер от нового бренда концерна Chery. Он отличается оригинальным дизайном и будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

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В интернет попали первые фото Kaiyi Tangu. Новый кроссовер от Chery должен дебютировать до конца первого полугодия нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Kaiyi – новый молодежный бренд китайского концерна. Его модели будут несколько дешевле, однако в их основе лежат знакомые Chery. В частности, кроссовер Kaiyi Tangu создан на базе известного в Украине Chery Tiggo 8.

[ + – ] Модель дебютирует в 156-сильной бензиновой версии Фото: autohome.com.cn

Схожесть двух авто заметна в профиль. Вместе с тем, у Kaiyi Tangu иная передняя часть с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" оптикой. Фары соединены светящейся полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Кроме того, новый кроссовер несколько компактнее.

Габариты Kaiyi Tangu 2023:

Длина – 4716 мм

Ширина – 1860 мм

Высота – 1718 мм

Колесная база – 2710 мм

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Салон Kaiyi Tangu еще не показали, но известно, что китайский кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Кроссовер Chery дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л. с. Позже появится подзаряжаемый гибрид Kaiyi Tangu.

Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят недорогого конкурента Jeep Wrangler.