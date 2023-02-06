В водах Вьетнама загорелось судно с 4500 новыми автомобилями Chery

На борту находились и электромобили, что усложнило ликвидацию пожара. По предварительным данным, все автомобили были уничтожены.

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В водах Вьетнама загорелось грузовое судно Ah Shin, которое следовало из Южной Кореи. На борту находились около 4500 новых автомобилей Chery. Об этом рассказали на портале Tuoi Tre Online.

О пожаре на судне стало известно 4 февраля. Только к вечеру 5 февраля удалось локализовать огонь.

Экипаж Ah Shin использовал около 50 тонн углекислоты, чтобы потушить пожар, но этого оказалось недостаточно. После этого капитан судна запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов.

На борту судна находились и электромобили, из-за чего потушить огонь оказалось труднее. По предварительным данным, все автомобили были уничтожены.

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Из-за инцидента судно накренилось на пять градусов на правый борт. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал.

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