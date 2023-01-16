Роскошный салон и дрон за доплату: рассекречен самый большой кроссовер от Chery (фото)

Новый Exeed VX изменился внешне и стал выразительнее на вид. В салоне стало больше дисплеев, а линейку модели пополнила топовая шестиместная версия.

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В Китае сфотографировали новый Exeed VX 2023 модельного года. Семейный кроссовер от премиум-подразделения Chery проходит финальные тесты и будет представлен в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Новый Exeed VX узнается по огромной решетке радиатора Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Exeed VX прошел фейслифтинг. Узнать авто можно по огромной решетке радиатора и раскосым фарам, а сзади изменены фонари.

Новый Exeed VX останется самым большим кроссовером от Chery. Он достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 2900 мм и весит 1827 кг.

[ + – ] Кроссовер достигает почти 5 м в длину Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed VX 2023 претерпел гораздо более радикальные изменения. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, причем один из них предназначен для переднего пассажира. Кнопок внутри почти не осталось.

[ + – ] На передней панели установлены три дисплея Фото: autohome.com.cn

Наряду со стандартной семиместной версией появится и более роскошный шестиместный вариант с отделкой кожей и двумя отдельными креслами второго ряда с электроприводом. Список опций пополнит дрон: он сможет лететь за авто и снимать фото и видео, которые затем будут выводиться на экран в салоне.

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Кроссовер Chery Exeed VX сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 261 л. с. и полный привод. Не исключено, что он получит новый 8-ступенчатый автомат от флагманского Exeed Yaoguang.

[ + – ] Линейку пополнит топовая шестиместная версия Фото: autohome.com.cn

Модель поступит в продажу до конца первого полугодия по цене от $31 000. Не исключено, что она появится на европейском рынке, ведь там вскоре стартуют продажи Exeed.

Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят недорогую альтернативу Toyota Land Cruiser.