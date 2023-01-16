Роскошный салон и дрон за доплату: рассекречен самый большой кроссовер от Chery (фото)
Новый Exeed VX изменился внешне и стал выразительнее на вид. В салоне стало больше дисплеев, а линейку модели пополнила топовая шестиместная версия.
В Китае сфотографировали новый Exeed VX 2023 модельного года. Семейный кроссовер от премиум-подразделения Chery проходит финальные тесты и будет представлен в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Exeed VX прошел фейслифтинг. Узнать авто можно по огромной решетке радиатора и раскосым фарам, а сзади изменены фонари.
Новый Exeed VX останется самым большим кроссовером от Chery. Он достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 2900 мм и весит 1827 кг.
Салон Exeed VX 2023 претерпел гораздо более радикальные изменения. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, причем один из них предназначен для переднего пассажира. Кнопок внутри почти не осталось.
Наряду со стандартной семиместной версией появится и более роскошный шестиместный вариант с отделкой кожей и двумя отдельными креслами второго ряда с электроприводом. Список опций пополнит дрон: он сможет лететь за авто и снимать фото и видео, которые затем будут выводиться на экран в салоне.Важно
Кроссовер Chery Exeed VX сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 261 л. с. и полный привод. Не исключено, что он получит новый 8-ступенчатый автомат от флагманского Exeed Yaoguang.
Модель поступит в продажу до конца первого полугодия по цене от $31 000. Не исключено, что она появится на европейском рынке, ведь там вскоре стартуют продажи Exeed.
Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят недорогую альтернативу Toyota Land Cruiser.