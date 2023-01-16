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Авто

Роскошный салон и дрон за доплату: рассекречен самый большой кроссовер от Chery (фото)

Новый Chery Exeed VX, Chery Exeed VX, Exeed VX 2023, кроссовер Chery Exeed, Chery Exeed, кроссовер Exeed VX
Фото: autohome.com.cn | Exeed VX 2023 презентуют в апреле

Новый Exeed VX изменился внешне и стал выразительнее на вид. В салоне стало больше дисплеев, а линейку модели пополнила топовая шестиместная версия.

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В Китае сфотографировали новый Exeed VX 2023 модельного года. Семейный кроссовер от премиум-подразделения Chery проходит финальные тесты и будет представлен в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery Exeed VX, Chery Exeed VX, Exeed VX 2023, кроссовер Chery Exeed, Chery Exeed, кроссовер Exeed VX Fullscreen
Новый Exeed VX узнается по огромной решетке радиатора
Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Exeed VX прошел фейслифтинг. Узнать авто можно по огромной решетке радиатора и раскосым фарам, а сзади изменены фонари.

Новый Exeed VX останется самым большим кроссовером от Chery. Он достигает 4970 мм в длину при колесной базе в 2900 мм и весит 1827 кг.

Новый Chery Exeed VX, Chery Exeed VX, Exeed VX 2023, кроссовер Chery Exeed, Chery Exeed, кроссовер Exeed VX Fullscreen
Кроссовер достигает почти 5 м в длину
Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed VX 2023 претерпел гораздо более радикальные изменения. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, причем один из них предназначен для переднего пассажира. Кнопок внутри почти не осталось.

Новый Chery Exeed VX, Chery Exeed VX, Exeed VX 2023, кроссовер Chery Exeed, Chery Exeed, кроссовер Exeed VX Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: autohome.com.cn

Наряду со стандартной семиместной версией появится и более роскошный шестиместный вариант с отделкой кожей и двумя отдельными креслами второго ряда с электроприводом. Список опций пополнит дрон: он сможет лететь за авто и снимать фото и видео, которые затем будут выводиться на экран в салоне.

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Кроссовер Chery Exeed VX сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 261 л. с. и полный привод. Не исключено, что он получит новый 8-ступенчатый автомат от флагманского Exeed Yaoguang.

Новый Chery Exeed VX, Chery Exeed VX, Exeed VX 2023, кроссовер Chery Exeed, Chery Exeed, кроссовер Exeed VX Fullscreen
Линейку пополнит топовая шестиместная версия
Фото: autohome.com.cn

Модель поступит в продажу до конца первого полугодия по цене от $31 000. Не исключено, что она появится на европейском рынке, ведь там вскоре стартуют продажи Exeed.

Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят недорогую альтернативу Toyota Land Cruiser.