Розкішний салон і дрон за доплату: розсекречено найбільший кросовер від Chery (фото)

Новий Exeed VX змінився зовні і став більш виразним на вигляд. У салоні побільшало дисплеїв, а лінійку моделі поповнила топова шестимісна версія.

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У Китаї сфотографували новий Exeed VX 2023 модельного року. Сімейний кросовер від преміум-підрозділу Chery проходить фінальні тести та буде представлений у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Новий Exeed VX дізнається по величезній решітці радіатора Фото: autohome.com.cn

Кросовер Exeed VX пройшов фейсліфтінг. Дізнатися авто можна по величезній решітці радіатора та розкосих фар, а ззаду змінені ліхтарі.

Новий Exeed VX залишиться найбільшим кросовером від Chery. Він досягає 4970 мм у довжину при колісній базі 2900 мм і важить 1827 кг.

[ + – ] Кросовер досягає майже 5 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed VX 2023 зазнав набагато радикальніших змін. На передній панелі тепер встановлені відразу три дисплеї, причому один із них призначений для переднього пасажира. Кнопок усередині майже не лишилося.

[ + – ] На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: autohome.com.cn

Поряд із стандартною семимісною версією з'явиться і більш розкішний шестимісний варіант з обробкою шкірою та двома окремими кріслами другого ряду з електроприводом. Список опцій поповнить дрон: він зможе летіти за авто та знімати фото та відео, які потім виводитимуться на екран у салоні.

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Кросовер Chery Exeed VX збереже 2,0-літровий бензиновий турбодвигун на 261 к. с. та повний привід. Не виключено, що він отримає новий 8-ступінчастий автомат від флагманського Exeed Yaoguang.

[ + – ] Лінійку поповнить топова шестимісна версія Фото: autohome.com.cn

Модель надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною від $31 000. Не виключено, що вона з'явиться на європейському ринку, адже там незабаром стартують продажі Exeed.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогу альтернативу Toyota Land Cruiser.