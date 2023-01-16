Розкішний салон і дрон за доплату: розсекречено найбільший кросовер від Chery (фото)
Новий Exeed VX змінився зовні і став більш виразним на вигляд. У салоні побільшало дисплеїв, а лінійку моделі поповнила топова шестимісна версія.
У Китаї сфотографували новий Exeed VX 2023 модельного року. Сімейний кросовер від преміум-підрозділу Chery проходить фінальні тести та буде представлений у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Exeed VX пройшов фейсліфтінг. Дізнатися авто можна по величезній решітці радіатора та розкосих фар, а ззаду змінені ліхтарі.
Новий Exeed VX залишиться найбільшим кросовером від Chery. Він досягає 4970 мм у довжину при колісній базі 2900 мм і важить 1827 кг.
Салон Exeed VX 2023 зазнав набагато радикальніших змін. На передній панелі тепер встановлені відразу три дисплеї, причому один із них призначений для переднього пасажира. Кнопок усередині майже не лишилося.
Поряд із стандартною семимісною версією з'явиться і більш розкішний шестимісний варіант з обробкою шкірою та двома окремими кріслами другого ряду з електроприводом. Список опцій поповнить дрон: він зможе летіти за авто та знімати фото та відео, які потім виводитимуться на екран у салоні.Важливо
Кросовер Chery Exeed VX збереже 2,0-літровий бензиновий турбодвигун на 261 к. с. та повний привід. Не виключено, що він отримає новий 8-ступінчастий автомат від флагманського Exeed Yaoguang.
Модель надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною від $31 000. Не виключено, що вона з'явиться на європейському ринку, адже там незабаром стартують продажі Exeed.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогу альтернативу Toyota Land Cruiser.