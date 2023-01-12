Chery показали великий гібридний кросовер із витратою 1,7 літра на 100 км (фото)

Новий гібридний кросовер орієнтований на молоду аудиторію. Модель відрізняється багатим оснащенням та стильним дизайном.

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Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю представило новий великий гібридний кросовер Chery Tiggo 8 Pro DP-i. Він виділяється неймовірно низькою витратою палива та багатим оснащенням. Подробиці розповіли на сайті Car News China.

Chery Tiggo 8 Pro DP-i стане спортивнішою моделлю в лінійці кросоверів Tiggo 8. Бренд орієнтує модифікацію на молоду аудиторію. Його запропонують у п'яти- та семимісцевому виконанні.

[ + – ] Модельний ряд кросоверів Chery Tiggo 8 Фото: MITT

Спереду розташовані великі радіаторні грати з довгими фарами. З боків знаходяться невеликі фальшиві повітрозабірники. На передньому бампері є блакитна вставка, яка наголошує на наявності гібридної силової установки.

Ззаду встановлені два вихлопні патрубки з великим дифузором. Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. На вибір запропонують три варіанти колісних дисків розміром 17, 18 чи 19 дюймів.

[ + – ] Позаду Chery Tiggo 8 Pro DP-i встановлено великий дифузор Фото: MITT

Габарити та вага Chery Tiggo 8 Pro DP-i:

Довжина — 4745 мм

Ширина — 1860 мм

Висота — 1747 мм

Колісна база — 2710 мм

Споряджена маса — 1789 кг

Chery Tiggo 8 Pro DP-i оснащується гібридною силовою установкою з 1,5-літровим двигуном SQRE4T15C потужністю 156 к.с. і крутним моментом 230 Нм. Він працює в парі з електромотором, який живиться від потрійного акумулятора. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Витрата палива за циклом WLTC становить лише 1,7 л/100 км.

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Також Chery Tiggo 8 Pro DP-i має багате оснащення. Він оснащений передньою та задньою камерами та мікрохвильовими радарами.

Раніше Фокус писав, що Chery показала тизер нового флагманського електрокросовера під кодовою назвою eQ7.