Chery показали великий гібридний кросовер із витратою 1,7 літра на 100 км (фото)
Новий гібридний кросовер орієнтований на молоду аудиторію. Модель відрізняється багатим оснащенням та стильним дизайном.
Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю представило новий великий гібридний кросовер Chery Tiggo 8 Pro DP-i. Він виділяється неймовірно низькою витратою палива та багатим оснащенням. Подробиці розповіли на сайті Car News China.
Chery Tiggo 8 Pro DP-i стане спортивнішою моделлю в лінійці кросоверів Tiggo 8. Бренд орієнтує модифікацію на молоду аудиторію. Його запропонують у п'яти- та семимісцевому виконанні.
Спереду розташовані великі радіаторні грати з довгими фарами. З боків знаходяться невеликі фальшиві повітрозабірники. На передньому бампері є блакитна вставка, яка наголошує на наявності гібридної силової установки.
Ззаду встановлені два вихлопні патрубки з великим дифузором. Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. На вибір запропонують три варіанти колісних дисків розміром 17, 18 чи 19 дюймів.
Габарити та вага Chery Tiggo 8 Pro DP-i:
- Довжина — 4745 мм
- Ширина — 1860 мм
- Висота — 1747 мм
- Колісна база — 2710 мм
- Споряджена маса — 1789 кг
Chery Tiggo 8 Pro DP-i оснащується гібридною силовою установкою з 1,5-літровим двигуном SQRE4T15C потужністю 156 к.с. і крутним моментом 230 Нм. Він працює в парі з електромотором, який живиться від потрійного акумулятора. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Витрата палива за циклом WLTC становить лише 1,7 л/100 км.Важливо
Також Chery Tiggo 8 Pro DP-i має багате оснащення. Він оснащений передньою та задньою камерами та мікрохвильовими радарами.
Раніше Фокус писав, що Chery показала тизер нового флагманського електрокросовера під кодовою назвою eQ7.