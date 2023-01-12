Chery показали большой гибридный кроссовер с расходом 1,7 литра на 100 км (фото)

Новый гибридный кроссовер ориентирован на молодую аудиторию. Модель отличается богатым оснащением и стильным дизайном.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая представило новый большой гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro DP-i. Он выделяется невероятно низким расходом топлива и богатым оснащением. Подробности рассказали на сайте Car News China.

Chery Tiggo 8 Pro DP-i станет более спортивной моделью в линейке кроссоверов Tiggo 8. Бренд ориентирует модификацию на молодую аудиторию. Его предложат в пяти- и семиместном исполнении.

[ + – ] Модельный ряд кроссоверов Chery Tiggo 8 Фото: MITT

Спереди расположена большая решетка радиатора с длинными фарами. По бокам находятся небольшие фальшивые воздухозаборники. На переднем бампере есть голубая вставка, которая подчеркивает наличие гибридной силовой установки.

Сзади установлены два выхлопных патрубка с большим диффузором. Задние фонари соединены светодиодной полосой. На выбор предложат три варианта колесных дисков размером 17, 18 или 19 дюймов.

[ + – ] Сзади Chery Tiggo 8 Pro DP-i установлен большой диффузор Фото: MITT

Габариты и вес Chery Tiggo 8 Pro DP-i:

Длина — 4745 мм

Ширина — 1860 мм

Высота — 1747 мм

Колесная база — 2710 мм

Снаряженная масса — 1789 кг

Chery Tiggo 8 Pro DP-i оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым двигателем SQRE4T15C, мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Он работает в паре с электромотором, который питается от тройного литиевого аккумулятора. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Расход топлива по циклу WLTC составляет всего 1,7 л/100 км.

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Также Chery Tiggo 8 Pro DP-i обладает богатым оснащением. Он оснащен передней и задней камерами и микроволновыми радарами.

Ранее Фокус писал, что Chery показала тизер нового флагманского электрокроссовера под кодовым названием eQ7.