У водах В'єтнаму спалахнуло судно з 4500 новими автомобілями Chery

На борту були і електромобілі, що ускладнило ліквідацію пожежі. За попередніми даними, всі автомобілі було знищено.

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У водах В'єтнаму спалахнуло вантажне судно Ah Shin, яке випливало з Південної Кореї. На борту було близько 4500 нових автомобілів Chery. Про це повідомили на порталі Tuoi Tre Online.

Про пожежу на судні стало відомо 4 лютого. Тільки надвечір 5 лютого вдалося локалізувати вогонь.

Екіпаж Ah Shin використав близько 50 тонн вуглекислоти, щоб загасити пожежу, але цього виявилося замало. Після цього капітан судна запросив дозвіл направити корабель до портового міста Вунгтау для поповнення запасів.

На борту судна були і електромобілі, через що загасити вогонь виявилося важче. За попередніми даними, всі автомобілі було знищено.

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Через інцидент судно нахилилося на п'ять градусів на правий борт. На щастя, ніхто із членів екіпажу не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї розсекречено новий позашляховик від Chery, який стане недорогою альтернативою Jeep Wrangler.

Також ми повідомляли, що найбільший семимісний кросовер від Chery розсекретили до офіційної прем'єри.