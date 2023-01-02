У Китаї унікальний концепт-кар спалахнув прямо перед показом на виставці (відео)
Організатори автосалону в Гуанчжоу намагалися приховати інцидент, але відвідувачі виставки записали кілька відео із загорянням концепту. У результаті IAT Automobile відмінила показ своїх авто.
Перед виставкою на автосалоні в Гуанчжоу 2022 унікальний концепт-кар загорівся на стенді IAT Automobile. Інцидент хотіли приховати від сторонніх очей, але відео із загорянням опублікували в мережі. Відео опублікував на своїй сторінці у Twitter автомобільний журналіст Lei Xing.
Автосалон у Гуанчжоу зазвичай проходить щороку в листопаді, але у 2022 році виставку відклали через сплеск захворюваності Covid-19 у Китаї. Новою датою призначили 30 грудня.
Автошоу було відзначено гучним скандалом, пов'язаним з концепт-каром, що загорівся. У IAT Automobile заявили, що спалах почався не на концепті, а в робочій зоні під час будівництва стенду.
У конструкції концепту, найімовірніше, використовувався новий клей для з'єднання деталей. Він спалахнув від іскор, після чого полум'я поширилося на всю конструкцію.Важливо
Компанія IAT Automobile повинна була показати на виставці два концептуальні автомобілі. Через інцидент ці плани довелося скасувати.
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