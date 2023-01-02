У Китаї унікальний концепт-кар спалахнув прямо перед показом на виставці (відео)

Організатори автосалону в Гуанчжоу намагалися приховати інцидент, але відвідувачі виставки записали кілька відео із загорянням концепту. У результаті IAT Automobile відмінила показ своїх авто.

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Перед виставкою на автосалоні в Гуанчжоу 2022 унікальний концепт-кар загорівся на стенді IAT Automobile. Інцидент хотіли приховати від сторонніх очей, але відео із загорянням опублікували в мережі. Відео опублікував на своїй сторінці у Twitter автомобільний журналіст Lei Xing.

Автосалон у Гуанчжоу зазвичай проходить щороку в листопаді, але у 2022 році виставку відклали через сплеск захворюваності Covid-19 у Китаї. Новою датою призначили 30 грудня.

Автошоу було відзначено гучним скандалом, пов'язаним з концепт-каром, що загорівся. У IAT Automobile заявили, що спалах почався не на концепті, а в робочій зоні під час будівництва стенду.

У конструкції концепту, найімовірніше, використовувався новий клей для з'єднання деталей. Він спалахнув від іскор, після чого полум'я поширилося на всю конструкцію.

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Компанія IAT Automobile повинна була показати на виставці два концептуальні автомобілі. Через інцидент ці плани довелося скасувати.

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