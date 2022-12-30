У Китаї показали незвичайного конкурента Tesla Cybertruck (фото)

IAT Truck Mad може проїхати близько 1000 км на одному заряді. Усередині пікапа п'ять посадкових місць, які розташовані дуже незвично.

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На автосалоні у Гуанчжоу показали незвичайний електричний пікап IAT Truck Mad. Він отримав екстравагантний зовнішній вигляд та запас ходу близько 1000 км. Подробиці про новинку розповіли на сайті Autohome.

Концепт IAT Truck Mad виконаний у стилі кіберпанк та виглядає футуристично. Майже симетричний кузов позбавлений середніх стійок між склом.

[ + – ] IAT Truck Mad відрізняється незвичайним футуристичним дизайном Фото: autohome.com.cn

Усередині пікапа п'ять посадкових місць, які розташовані незвично. Водій сидить по центру, а позаду нього встановлено два окремі крісла, як у McLaren F1. На третьому ряду знаходиться диван на два посадочні місця. Водночас компонування може змінюватись в залежності від режиму їзди.

[ + – ] Усередині пікап виглядає так само незвично, як і зовні Фото: autohome.com.cn

У вантажній платформі розташований багатофункціональний відсік із безліччю корисних інструментів. Там є набір першої допомоги, генератор, ящик з інструментами та додаткові фіксатори для багажу.

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Технічні характеристики концепту поки залишаються в секреті. Відомо лише те, що запас ходу становитиме від 800 до 1000 км на одному заряді.

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