На продаж виставили неймовірний квадроцикл із 640-сильним двигуном (фото)
Шалений квадроцикл розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди і має максимальну швидкість 300 км/год. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.
У Чехії продають унікальний квадроцикл Engler Ten на базі суперкара Audi R8. Він оснащується 640-сильним двигуном та розвиває швидкість 300 км/год. Оголошення про продаж незвичайного транспортного засобу було опубліковано на сайті Auta Super.
Engler Ten створила британська компанія ENG Automotive Limited. Концепт квадроцикла оснащується 5,2-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом шаленою потужністю 1115 к.с. при вазі 1100 кг. У серійній версії потужність двигуна знизили до 640 л. Двигун працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.
Габарити ENG Automotive Limited Engler Ten:
- Довжина — 4670 мм
- Висота — 950 мм
- Колісна база — 2650 мм
За словами компанії, Engler Ten розганяється від 0 до 100 км/год менш як за 3 секунди. Квадроцикл оснащується заднім приводом.
У Чехії продають прототип із позначенням 001. На одометрі вказано пробіг 185 кілометрів. Список оснащення включає підкермові пелюстки на кермі, сенсорний екран, лазерні фари та величезні карбоно-керамічні гальма.Важливо
Вартість Engler Ten починається з 667 500 доларів. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.
Раніше Фокус розповів, що у Китаї показали стильний електромобіль GAC Aion Hyper GT з великим запасом ходу та дверима як у Lamborghini.