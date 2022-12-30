Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На продаж виставили неймовірний квадроцикл із 640-сильним двигуном (фото)

ENG Automotive Limited Engler Ten, Квадроцикл, Чехія, Фото, Продаж, Суперкар, Двигун
Фото: Auta Super | Виробник називає Engler Ten першим у світі "суперциклом"

Шалений квадроцикл розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди і має максимальну швидкість 300 км/год. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.

Related video

У Чехії продають унікальний квадроцикл Engler Ten на базі суперкара Audi R8. Він оснащується 640-сильним двигуном та розвиває швидкість 300 км/год. Оголошення про продаж незвичайного транспортного засобу було опубліковано на сайті Auta Super.

Engler Ten створила британська компанія ENG Automotive Limited. Концепт квадроцикла оснащується 5,2-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом шаленою потужністю 1115 к.с. при вазі 1100 кг. У серійній версії потужність двигуна знизили до 640 л. Двигун працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.

ENG Automotive Limited Engler Ten Fullscreen
Квадроцикл оснащується 640-сильним V10 від Audi R8
Фото: Auta Super

Габарити ENG Automotive Limited Engler Ten:

  • Довжина — 4670 мм
  • Висота — 950 мм
  • Колісна база — 2650 мм

За словами компанії, Engler Ten розганяється від 0 до 100 км/год менш як за 3 секунди. Квадроцикл оснащується заднім приводом.

ENG Automotive Limited Engler Ten Fullscreen
Керувати квадроциклом доведеться за допомогою керма, як у мотоциклів
Фото: Auta Super

У Чехії продають прототип із позначенням 001. На одометрі вказано пробіг 185 кілометрів. Список оснащення включає підкермові пелюстки на кермі, сенсорний екран, лазерні фари та величезні карбоно-керамічні гальма.

Важливо
Від творців танка Т-64: яким був перший український квадроцикл (фото)
Від творців танка Т-64: яким був перший український квадроцикл (фото)

Вартість Engler Ten починається з 667 500 доларів. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.

Раніше Фокус розповів, що у Китаї показали стильний електромобіль GAC Aion Hyper GT з великим запасом ходу та дверима як у Lamborghini.