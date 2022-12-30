На продаж виставили неймовірний квадроцикл із 640-сильним двигуном (фото)

Шалений квадроцикл розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди і має максимальну швидкість 300 км/год. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.

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У Чехії продають унікальний квадроцикл Engler Ten на базі суперкара Audi R8. Він оснащується 640-сильним двигуном та розвиває швидкість 300 км/год. Оголошення про продаж незвичайного транспортного засобу було опубліковано на сайті Auta Super.

Engler Ten створила британська компанія ENG Automotive Limited. Концепт квадроцикла оснащується 5,2-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом шаленою потужністю 1115 к.с. при вазі 1100 кг. У серійній версії потужність двигуна знизили до 640 л. Двигун працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.

[ + – ] Квадроцикл оснащується 640-сильним V10 від Audi R8 Фото: Auta Super

Габарити ENG Automotive Limited Engler Ten:

Довжина — 4670 мм

Висота — 950 мм

Колісна база — 2650 мм

За словами компанії, Engler Ten розганяється від 0 до 100 км/год менш як за 3 секунди. Квадроцикл оснащується заднім приводом.

[ + – ] Керувати квадроциклом доведеться за допомогою керма, як у мотоциклів Фото: Auta Super

У Чехії продають прототип із позначенням 001. На одометрі вказано пробіг 185 кілометрів. Список оснащення включає підкермові пелюстки на кермі, сенсорний екран, лазерні фари та величезні карбоно-керамічні гальма.

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Вартість Engler Ten починається з 667 500 доларів. Ціна на цей екземпляр надається на запит клієнта.

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