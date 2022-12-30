На продажу выставили невероятный квадроцикл с 640-сильным двигателем (фото)
Безумный квадроцикл разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и имеет максимальную скорость 300 км/ч. Цена на данный экземпляр предоставляется по запросу клиента.
В Чехии продают уникальный квадроцикл Engler Ten на базе суперкара Audi R8. Он оснащается 640-сильным двигателем и развивает скорость 300 км/ч. Объявление о продаже необычного транспортного средства опубликовали на сайте Auta Super.
Engler Ten создала британская компания ENG Automotive Limited. Концепт квадроцикла оснащается 5,2-литровым двигателем с двойным турбонаддувом безумной мощностью в 1115 л.с. при весе в 1100 кг. В серийной версии мощность двигателя снизили до 640 л.с. Мотор работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Габариты ENG Automotive Limited Engler Ten:
- Длина — 4670 мм
- Высота — 950 мм
- Колесная база — 2650 мм
По словам компании, Engler Ten разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Квадроцикл оснащается задним приводом.
В Чехии продают прототип с обозначением 001. На одометре указан пробег 185 километров. Список оснащения включает подрулевые лепестки на руле, сенсорный экран, лазерные фары и огромные карбоно-керамические тормоза.Важно
Стоимость Engler Ten начинается с 667 500 долларов. Цена на данный экземпляр предоставляется по запросу клиента.
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