В Китае показали необычного конкурента Tesla Cybertruck (фото)

IAT Truck Mad способен проехать около 1000 км на одном заряде. Внутри пикапа пять посадочных мест, которые расположены очень необычно.

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На автосалоне в Гуанчжоу показали необычный электрический пикап IAT Truck Mad. Он получил экстравагантный внешний вид и запас хода около 1000 км. Подробности о новинке рассказали на сайте Autohome.

Концепт IAT Truck Mad выполнен в стиле киберпанк и выглядит футуристично. Практически симметричный кузов лишен средних стоек между стеклами.

[ + – ] IAT Truck Mad выделяется необычным футуристичным дизайном Фото: autohome.com.cn

Внутри пикапа пять посадочных мест, которые расположены необычно. Водитель сидит по центру, а сзади него установлены два отдельных кресла, как в McLaren F1. На третьем ряду находится диван на два посадочных места. При этом компоновка может меняться в зависимости от режима езды.

[ + – ] Внутри пикап выглядит так же необычно, как и снаружи Фото: autohome.com.cn

В грузовой платформе расположен многофункциональный отсек с множеством полезных инструментов. Там есть набор первой помощи, генератор, ящик с инструментами и дополнительные фиксаторы для багажа.

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Технические характеристики концепта пока остаются в секрете. Известно только то, что запас хода составит от 800 до 1000 км на одном заряде.

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