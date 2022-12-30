У Китаї презентували недорогого конкурента Lexus ES та Audi A6 (фото)

Ліфтбек Hongqi H6 розробив колишній дизайнер Rolls-Royce Жіль Тейлор. Автомобіль багато оснащений і запропонований у версіях потужністю 224 та 252 к.с.

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На автосалоні в Гуанчжоу презентували новий Hongqi H6. Преміальна модель від концерну FAW надійде в продаж із весни 2023 року за ціною приблизно 35-40 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Ліфтбек досягає майже 5 метрів завдовжки Фото: autohome.com.cn

Hongqi H6 2023 — великий ліфтбек Е-класу, який стане доступнішою альтернативою Lexus ES. Зовнішній вигляд авто виконаний у фірмовій стилістиці бренду, розробленій ексдизайнером Rolls-Royce Жілем Тейлором. У нього величезна решітка радіатора, розкосі діодні фари та похилий аркоподібний дах. Також з'явилася спортивна версія з обвісом, 19-дюймовими дисками та заднім спойлером.

[ + – ] Автомобіль оснащують 2,0-літровими турбомоторами на 224 і 252 к.с. Фото: autohome.com.cn

Розміри Hongqi H6 2023:

Довжина — 4990 мм

Ширина — 1880 мм

Висота — 1455 мм

Колісна база — 2920 мм

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Hongqi H6 оброблений шкірою, а спортивні передні сидіння отримали електропривід. Також передбачені віртуальна панель приладів івеликий тачскрин портретного формату.

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Новий Hongqi H6 запропонують із 2,0-літровим бензиновим турбомотором у двох варіантах потужності — 224 та 252 к.с. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат.

[ + – ] Передні сидіння отримали електропривід Фото: autohome.com.cn

Нагадаємо, що Hongqi — найдорожчі та найрозкішніші китайські авто. H6 є однією з найдоступніших моделей бренду, в лінійці є й авто вартістю понад пів мільйона доларів — саме на такому седані їздить Сі Цзіньпін. Бренд уже розпочав продаж у ЄС, а нещодавно електричні позашляховики Hongqi з'явилися і в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Гуанчжоу презентували й флагманський кросовер від Great Wall. Він також має з'явитися на європейському ринку.