Презентовано найпотужніший і найдорожчий кросовер від Great Wall: він з'явиться в Європі (фото)
Wey Lanshan 2023 — великий шестимісний кросовер довжиною понад 5 метрів. Модель запропонують виключно у гібридній версії потужністю 517 к. с.
На автосалоні у Гуанчжоу дебютував новий Wey Lanshan. Великий кросовер стане флагманом преміального підрозділу концерну Great Wall і коштуватиме приблизно 350-400 тисяч юанів ($50 000-57 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Wey Lanshan надійде у продаж на китайському ринку в першій половині 2023 року. Також модель має з'явитися в Європі, адже молодші моделі Wey вже продають у низці країн ЄС, і вони навіть пройшли краш-тести.
Wey Lanshan 2023 — повнорозмірний кросовер зі стриманим лаконічним дизайном. У нього висока віконна лінія і "двоповерхові" світлодіодні фари.
Габарити Wey Lanshan 2023:
- довжина — 5 156 мм;
- ширина — 1 980 мм;
- висота — 1 805 мм;
- колісна база — 3 050 мм.
Салон Wey Lanshan не показали, відомо лише, що модель буде шестимісною. Очікується, що флагман Great Wall буде багато оснащений — отримає великий дисплей на передній панелі, роздільний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію сидінь, а також набір систем безпеки.Важливо
Китайський кросовер оснастили гібридною установкою: 1,5-літрова бензинова турбочетвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 517 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км. Повного бака вистачає на 1 200 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували недорогий електромобіль за $16 700 із запасом ходу понад 400 км.