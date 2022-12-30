Презентовано найпотужніший і найдорожчий кросовер від Great Wall: він з'явиться в Європі (фото)

Wey Lanshan 2023 — великий шестимісний кросовер довжиною понад 5 метрів. Модель запропонують виключно у гібридній версії потужністю 517 к. с.

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На автосалоні у Гуанчжоу дебютував новий Wey Lanshan. Великий кросовер стане флагманом преміального підрозділу концерну Great Wall і коштуватиме приблизно 350-400 тисяч юанів ($50 000-57 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Wey Lanshan надійде у продаж на китайському ринку в першій половині 2023 року. Також модель має з'явитися в Європі, адже молодші моделі Wey вже продають у низці країн ЄС, і вони навіть пройшли краш-тести.

[ + – ] Автомобіль досягає 5,15 м завдовжки Фото: autohome.com.cn

Wey Lanshan 2023 — повнорозмірний кросовер зі стриманим лаконічним дизайном. У нього висока віконна лінія і "двоповерхові" світлодіодні фари.

Габарити Wey Lanshan 2023:

довжина — 5 156 мм;

ширина — 1 980 мм;

висота — 1 805 мм;

колісна база — 3 050 мм.

[ + – ] Кросовер отримав 517-сильну гібридну установку Фото: autohome.com.cn

Салон Wey Lanshan не показали, відомо лише, що модель буде шестимісною. Очікується, що флагман Great Wall буде багато оснащений — отримає великий дисплей на передній панелі, роздільний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію сидінь, а також набір систем безпеки.

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Китайський кросовер оснастили гібридною установкою: 1,5-літрова бензинова турбочетвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 517 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км. Повного бака вистачає на 1 200 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували недорогий електромобіль за $16 700 із запасом ходу понад 400 км.