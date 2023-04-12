Стопами "Москвича": новий кросовер Lada виявився бюджетною китайською моделлю (фото)

Нова Lada X-Cross 5 – це FAW Bestune T77, що продається на українському ринку. Від китайської моделі кросовер відрізняється лише логотипами Lada.

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В інтернет потрапили перші фото Lada X-Cross 5. Міський кросовер збиратимуть на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі. Про це пише видання "За кермом".

Двигун FAW дефорсують зі 168 до 149 к. с. Фото: "За рулем"

Дива не відбулося — як і очікувалося, нова Lada X-Cross 5 виявилася китайською. "АвтоВАЗ" пішов шляхом "Москвича" і також почав складання машин з Піднебесної.

Кросовер Lada X-Cross 5 – це FAW Bestune T77. Ця бюджетна модель з минулого року продається на українському ринку, а ще раніше ходили чутки, що її можуть збирати у Запоріжжі під назвою ЗАЗ "Одеса".

У салоні встановлені два дисплеї Фото: "За рулем"

Від китайської моделі нова Lada X-Cross 5 відрізняється лише логотипами. Кросовер з граненим дизайном сягає 4,5 м у довжину і має 342-літровий багажник. У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї.

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Комплектації та характеристики Lada X-Cross 5 ще не опубліковані. За попередніми даними, кросовер "Лада" збереже 1,5-літровий турбомотор FAW Bestune T77, але його потужність зменшать зі 168 до 149 к. с. Авто отримає 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями і буде доступним виключно з переднім приводом.

Китайський FAW Bestune T77

Ціна Lada X-Cross 5 також не оголошена. Купити FAW Bestune T77 в Україні модно за ціною від $21 000, але не виключено, що новий ВАЗ буде відчутно дорожчим, адже аналогічний за класом кросовер "Москвич 3" коштує близько $28 000.

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