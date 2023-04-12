BYD представили стильный бюджетный электрокроссовер: он может появиться в Украине

Новинка получила обновленный дизайн и стала больше предшественника. BYD Song Plus EV предложат с двумя силовыми установками на выбор.

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В интернете показали обновленный электрокроссовер BYD Song Plus EV, который получил новую внешность и передовые технологии. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Снимки и характеристики нового BYD Song Plus EV раскрыли в Министерстве промышленности и информатизации Китая. Обновленная модель стала больше предшественника.

Кроссовер сильно изменился внешне. Передние фары получили новую каплевидную форму, а бампера стали более агрессивными.

Новый BYD Song Plus EV стал больше своего предшественника Фото: MIIT China

Габариты BYD Song Plus EV 2023:

длина — 4785 мм;

длина — 1890 мм;

длина — 1660 мм;

колесная база — 2765 мм.

Новый BYD Song Plus EV построен на платформе для электромобилей третьего поколения. Кроссовер оснастят аккумулятором LFP Blade производства компании FinDreams.

На выбор предложат две электрические версии кроссовера на 204 и 218 сил. Позже станет доступна и гибридная версия модели.

Список дополнительного оснащения включает боковые зеркала с камерами, панорамный люк на крыше, цветные тормозные суппорты и системы автономного вождения. Полная масса Song Plus EV находится в диапазоне от 2295 до 2425 кг.

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BYD Song Plus текущего поколения доступен для покупки в Украине. Вероятнее всего, обновленный кроссовер также появится в нашей стране.

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