Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый электрический суперкар BYD умеет ездить на трех колесах (видео)

YangWang, YangWang U9, BYD, Китай, Авто, Автомобили, Фото, Видео, Электрокары, Суперкар, Подвеска
Фото: BYD Auto | YangWang U9 получил революционную подвеску

Стильный суперкар YangWang U9 получил 1100-сильную силовую установку и уникальную подвеску Disus-X. Автомобиль остается устойчивым на дороге даже без одного колеса.

Related video

На автосалоне в Шанхае представят новый электрический суперкар YangWang U9 от BYD, который умеет ездить на трех колесах. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

YangWang U9 получил стильный дизайн с большими передними фарами. Модель напоминает именитые среднемоторные суперкары.

Отличительной чертой электрокара является уникальная подвеска Disus-X. Автомобиль способен подпрыгивать вверх и вниз при необходимости, что позволяет ему оставаться устойчивым даже при отсутствии одного колеса.

YangWang U9 Fullscreen
YangWang U9 оснащен мощной силовой установкой
Фото: BYD Auto

Disus-X включает в себя интеллектуальную систему управления демпфированием и гидравлическую систему управление пневмоподвеской. Так суперкар может проходить сложные повороты на высокой скорости.

YangWang U9 оснащается четырьмя электродвигателями, которые в совокупности обеспечивают мощность 1100 л.с. и крутящий момент 1280 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2 секунды. Максимальный запас хода на одном заряде составляет 700 км.

Важно
Американцы представили мощный футуристичный суперкар с дверьми "крыло чайки" (видео)
Американцы представили мощный футуристичный суперкар с дверьми "крыло чайки" (видео)

Суперкар поступит в продажу уже в конце 2023 года. Стоимость модели пока не раскрывается.

Ранее Фокус рассказал, что легендарный инженер показал экстремальный 609-сильный суперкар с открытым верхом.