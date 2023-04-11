Новый электрический суперкар BYD умеет ездить на трех колесах (видео)

Стильный суперкар YangWang U9 получил 1100-сильную силовую установку и уникальную подвеску Disus-X. Автомобиль остается устойчивым на дороге даже без одного колеса.

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На автосалоне в Шанхае представят новый электрический суперкар YangWang U9 от BYD, который умеет ездить на трех колесах. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

YangWang U9 получил стильный дизайн с большими передними фарами. Модель напоминает именитые среднемоторные суперкары.

Отличительной чертой электрокара является уникальная подвеска Disus-X. Автомобиль способен подпрыгивать вверх и вниз при необходимости, что позволяет ему оставаться устойчивым даже при отсутствии одного колеса.

YangWang U9 оснащен мощной силовой установкой Фото: BYD Auto

Disus-X включает в себя интеллектуальную систему управления демпфированием и гидравлическую систему управление пневмоподвеской. Так суперкар может проходить сложные повороты на высокой скорости.

YangWang U9 оснащается четырьмя электродвигателями, которые в совокупности обеспечивают мощность 1100 л.с. и крутящий момент 1280 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2 секунды. Максимальный запас хода на одном заряде составляет 700 км.

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Суперкар поступит в продажу уже в конце 2023 года. Стоимость модели пока не раскрывается.

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