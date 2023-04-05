Американцы представили мощный футуристичный суперкар с дверьми "крыло чайки" (видео)

Суперкар вдохновлен концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, но имеет множество отличий. "Визитной карточкой" суперкара являются необычные двери "крыло чайки", которые открываются вверх.

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Американская компания Parker Brothers Concepts показала необычный суперкар Erebos X, вдохновленный концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Erebos X сильно похож на концепт Mercedes-Benz, но имеет некоторые отличия. Его обвес выглядит более спортивным, а внешний вид дополняют колесные диски с акцентами лаймового цвета.

На Erebos-X установлены необычные диски Фото: Parker Brothers Concepts

Еще одной "визитной карточкой" суперкара являются необычные двери "крыло чайки". Они открываются вверх как у раритетного спорткара Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Спереди расположена большая решетка радиатора и агрессивные фары. Автомобиль получил мускулистый силуэт.

В интерьере можно найти множество интересных решений. Среди них необычный руль, напоминающий штурвал.

Рулевое колесо напоминает штурвал Фото: Parker Brothers Concepts

Под капотом установлен турбированный двигатель V8 мощностью 835 л.с. Крутящий момент передается на задние колеса.

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В Parker Brothers отметили, что Erebos X способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Всего планируется изготовить 10 экземпляров Erebos X. Стоимость суперкара составит 1,5 миллиона долларов.

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