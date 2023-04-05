Легендарный инженер показал экстремальный 609-сильный суперкар с открытым верхом (фото)
Суперкар выпустят ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. Все автомобили будут оснащены механической коробкой переключения передач.
Создатель легендарного McLaren F1 Гордон Мюррей представил новый экстремальный суперкар с открытым верхом Gordon Murray T.33 Spider. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Gordon Murray T.33 Spider выполнен в ретро стиле и вдохновлен ранними наработками Гордона Мюррея во время работы в McLaren. Суперкар получил обтекаемый силуэт и стильную оптику.
У Gordon Murray T.33 Spider есть два багажника, расположенных по бокам от моторного отсека. Их общий объем составляет 180 литров.
Сзади установлен активный спойлер, который поднимается на высокой скорости. Он аккуратно интегрирован в заднюю часть авто.
Главной особенностью суперкара является его атмосферный 4,0-литровый двигатель V12 мощностью 609 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Мотор способен раскручиваться до 11 110 оборотов в минуту.
Суперкар доступен только с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач, которая является самой легкой в сегменте. От АКПП решили отказаться, так как модель Gordon Murray Automotive T.50 с такой коробкой передач заказали всего несколько клиентов.Важно
Gordon Murray T.33 Spider весит всего 1108 кг. Кузов авто выполнен из карбона, а в интерьере установили только все самое необходимое для вождения на высоких скоростях.
Всего планируют выпустить 100 экземпляров Gordon Murray T.33 Spider. Стоимость авто не разглашается, но она превысит 1,7 миллиона долларов.
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