Легендарный инженер показал экстремальный 609-сильный суперкар с открытым верхом (фото)

Суперкар выпустят ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. Все автомобили будут оснащены механической коробкой переключения передач.

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Создатель легендарного McLaren F1 Гордон Мюррей представил новый экстремальный суперкар с открытым верхом Gordon Murray T.33 Spider. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Gordon Murray T.33 Spider выполнен в ретро стиле и вдохновлен ранними наработками Гордона Мюррея во время работы в McLaren. Суперкар получил обтекаемый силуэт и стильную оптику.

У Gordon Murray T.33 Spider есть два багажника, расположенных по бокам от моторного отсека. Их общий объем составляет 180 литров.

У суперкара есть три багажника, два из которых находятся по бокам от моторного отсека Фото: Gordon Murray Automotive

Сзади установлен активный спойлер, который поднимается на высокой скорости. Он аккуратно интегрирован в заднюю часть авто.

Главной особенностью суперкара является его атмосферный 4,0-литровый двигатель V12 мощностью 609 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Мотор способен раскручиваться до 11 110 оборотов в минуту.

Gordon Murray Automotive T.33 Spider оснащен уникальным двигателем Фото: Gordon Murray Automotive

Суперкар доступен только с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач, которая является самой легкой в сегменте. От АКПП решили отказаться, так как модель Gordon Murray Automotive T.50 с такой коробкой передач заказали всего несколько клиентов.

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Gordon Murray T.33 Spider весит всего 1108 кг. Кузов авто выполнен из карбона, а в интерьере установили только все самое необходимое для вождения на высоких скоростях.

У суперкара нет информационно-развлекательной системы Фото: Gordon Murray Automotive

Всего планируют выпустить 100 экземпляров Gordon Murray T.33 Spider. Стоимость авто не разглашается, но она превысит 1,7 миллиона долларов.

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