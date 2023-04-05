Легендарний інженер показав екстремальний 609-сильний суперкар з відкритим верхом (фото)

Суперкар випустять обмеженим тиражем лише у 100 екземплярів. Всі автомобілі будуть оснащені механічною коробкою перемикання передач.

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Автор легендарного McLaren F1 Гордон Мюррей представив новий екстремальний суперкар з відкритим верхом Gordon Murray T.33 Spider. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Gordon Murray T.33 Spider виконаний у ретро стилі та натхненний ранніми напрацюваннями Гордона Мюррея під час роботи у McLaren. Суперкар отримав обтічний силует і стильну оптику.

У Gordon Murray T.33 Spider є два багажники, розташовані з боків від моторного відсіку. Їхній загальний об'єм становить 180 літрів.

У суперкара є три багажники, два з яких знаходяться з боків від моторного відсіку Фото: Gordon Murray Automotive

Позаду встановлено активний спойлер, який підіймається на високій швидкості. Він акуратно інтегрований у задню частину авто.

Головною особливістю суперкара є його атмосферний 4,0-літровий двигун V12 потужністю 609 к.с. і 451 Нм крутного моменту. Мотор здатний розкручуватися до 11 110 обертів на хвилину.

Gordon Murray Automotive T.33 Spider оснащений унікальним двигуном Фото: Gordon Murray Automotive

Суперкар доступний тільки з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач, яка є найлегшою в сегменті. Від АКПП вирішили відмовитися, оскільки модель Gordon Murray Automotive T.50 з такою коробкою передач замовили лише кілька клієнтів.

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Gordon Murray T.33 Spider важить лише 1108 кг. Кузов авто виконаний з карбону, а в інтер'єрі встановили тільки все необхідне для поїздок на високих швидкостях.

У суперкара немає інформаційно-розважальної системи Фото: Gordon Murray Automotive

Загалом планують випустити 100 екземплярів Gordon Murray T.33 Spider. Вартість авто не розголошується, але вона перевищить 1,7 мільйона доларів.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили шведський гібридний гіперкар Koenigsegg Regera, який отримав безліч опцій на мільйон доларів.