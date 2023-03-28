На продаж виставили ексклюзивний шведський суперкар із опціями на мільйон доларів (фото)

На аукціон виставили один із 80 екземплярів Koenigsegg Regera. Гіперкар отримав майже всі опції, які пропонує виробник.

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На аукціон Bring a Trailer виставили шведський гібридний гіперкар Koenigsegg Regera, який отримав багато опцій на мільйон доларів. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Виставлений на продаж Koenigsegg Regera пофарбований у блакитний колір Liquid Blue із золотими акцентами. Усього було випущено 80 автомобілів цієї моделі, тож їх нечасто зустрінеш на аукціонах.

Ціна деяких опцій для гіперкара вражає. Наприклад, смуги золотого кольору на кузові коштували 200 000 доларів. Алюмінієве внутрішнє оздоблення коштує ще 14 500 доларів.

За смуги золотого кольору на кузові додатково заплатили 200 000 доларів Фото: Bring a Trailer

За незвичайні колісні диски власник заплатив 57 тисяч доларів. Аеродинамічний пакет Ghost виявився найдорожчою опцією — його ціна складає 285 000 доларів.

Колісні диски коштували власнику 57 000 доларів Фото: Bring a Trailer

Гіперкар оснащений пакетом "Environmental Power Upgrade", який дозволяє заправляти його паливом E85 (суміш 85% етанолу та 15% бензину). Завдяки цьому потужність автомобіля збільшується до неймовірних 1757 к.с.

Інтер'єр гіперкара виконаний у блакитному кольорі Фото: Bring a Trailer

Koenigsegg Regera оснащується 5,0-літровим турбованим двигуном V8 і доповнений трьома електромоторами. Крутний момент передається через одноступінчасту коробку передач на задні колеса.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 404 км/год.

Гіперкар перебуває в ідеальному стані. Його пробіг становить лише 989 км.

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Торги за ексклюзивний Koenigsegg Regera закінчуються за 7 днів. Зараз максимальна ставка за автомобіль становить 2,6 млн доларів.

Раніше Фокус писав, що в США на аукціон Mecum виставили незвичайний Chevrolet Camaro 1968 року.