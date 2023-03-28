На продажу выставили эксклюзивный шведский суперкар с опциями на миллион долларов (фото)

На аукцион выставили один из 80 экземпляров Koenigsegg Regera. Гиперкар получил почти все опции, которые предлагает производитель.

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На аукцион Bring a Trailer выставили шведский гибридный гиперкар Koenigsegg Regera, который получил множество опций на миллион долларов. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Выставленный на продажу Koenigsegg Regera окрашен в лазурный цвет Liquid Blue с золотыми акцентами. Всего было выпущено 80 автомобилей этой модели, поэтому их нечасто встретишь на аукционах.

Цена некоторых опций для гиперкара поражает. Например, полосы золотого цвета на кузове обошлись в 200 000 долларов. Алюминиевая внутренняя отделка стоит еще 14 500 долларов.

За полосы золотого цвета на кузове дополнительно заплатили 200 000 долларов Фото: Bring a Trailer

За необычные колесные диски владелец заплатил 57 000 долларов. Аэродинамический пакет Ghost оказался самой дорогой опцией — его цена составляет 285 000 долларов.

Колесные диски обошлись владельцу в 57 000 долларов Фото: Bring a Trailer

Гиперкар оснащен пакетом "Environmental Power Upgrade", который позволяет заправлять его топливом E85 (смесь 85% этанола и 15% бензина). Благодаря этому мощность автомобиля увеличивается до невероятных 1757 л.с.

Интерьер гиперкара выполнен в лазурном цвете Фото: Bring a Trailer

Koenigsegg Regera оснащается 5,0-литровым турбированным V8 и дополнен тремя электромоторами. Крутящий момент передается через одноступенчатую коробку передач на задние колеса.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 404 км/ч.

Гиперкар находится в идеальном состоянии. Его пробег составляет всего 989 км.

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Торги за эксклюзивный Koenigsegg Regera заканчиваются через 7 дней. Сейчас максимальная ставка за автомобиль составляет 2,6 млн долларов.

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