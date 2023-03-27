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Авто

Старый 55-летний Chevrolet выставили на продажу по цене нового суперкара Ferrari (фото)

Chevrolet Yenko Camaro, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro Yenko
Фото: Mecum | Всего выпустили только 64 Chevrolet Camaro Yenko

Всего выпустили только 64 заряженных Chevrolet Camaro Yenko 1968 года. Под капотом авто установлен огромный 425-сильный V8.

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В США на аукцион Mecum выставили необычный Chevrolet Camaro 1968 года. За спортивную модель планируют выручить 330-350 тысяч долларов — как за новый Ferrari F8 Tributo. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Chevrolet Camaro подготовлен к драгрейсингу
Фото: Mecum

Дело в том, что с молотка уйдет редкий Chevrolet Camaro Yenko. Таких купе в 1968 году построили только 64, из них лишь 11 – в комплектации RS/SS.

Американский дилер Chevrolet Дон Йенко занимался доработкой Camaro. Под капот им устанавливали огромный 7,0-литровый V8 мощностью 425 л. с.

Салон Шевроле Камаро 1968, Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Автомобиль прошел полную реставрацию
Фото: Mecum

Конкретно этот автомобиль заточен под драгрейсинг – передаточные числа 4-ступенчатой механической КПП и заднего моста подобраны для максимально быстрого разгона Chevrolet Yenko Camaro разгоняется до 100 км/ч всего за 4 с и преодолевает ¼ мили (402 м) с места за 12 с.

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Оснащение Chevrolet Yenko Camaro включает передние дисковые тормоза, облегченный капот из стеклопластика с воздухозаборником и отделку крыши кожзаменителем.

двигатель шевроле камаро, Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8
Фото: Mecum

В 2010 году Chevrolet Camaro Yenko прошел реставрацию. На момент ее начала пробег авто составлял всего 11 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружен винтажный Chevrolet Corvette 1976 года без пробега.

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