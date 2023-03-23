Самый дешевый Lamborghini выставили на продажу по цене Skoda Octavia (фото)

Компания Lamborghini начинала свою деятельность в 1948 году с производства тракторов. DL25 стал первой успешной моделью итальянского бренда.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили Lamborghini DL25 1956 года. За него планируют выручить от 15 000 до 25 000 фунтов стерлингов ($18 300 – 30 500). О лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Трактор достигает 2,4 м в длину и весит 1500 кг Фото: RM Sotheby's

Самый дешевый Lamborghini не является суперкаром – это обычный сельскохозяйственный трактор. Как известно, в 1948 году ветеран Второй мировой войны Феруччо Ламборгини наладил выпуск тракторов. Он стал довольно успешным, а выпускать спортивные авто решил, чтобы утереть нос Энцо Феррари после конфликта с ним.

Максимальная скорость трактора составляет 15 км/ч Фото: RM Sotheby's

Трактор Lamborghini DL25 стал первой успешной моделью компании: с 1952 до 1958 года их выпустили свыше 900 и активно экспортировали. Впрочем, до наших дней таких тракторов сохранилось немного.

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Lamborghini DL25 достигает 2,4 м в длину и весит 1500 кг. Он оснащен 1,7-литровым двухцилиндровым дизелем мощностью 25 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Трактор способен развить 15 км/ч, так что это еще и самый медленный Lamborghini.

Всего выпущено около 900 Lamborghini DL25 Фото: RM Sotheby's

Трактор Lamborghini неплохо сохранился, несмотря на солидный возраст. Он обслужен и пребывает на ходу.

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