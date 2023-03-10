В Украине продают уникальный лимузин ГАЗ-14 "Чайка" с интересной историей (видео)

В СССР на этом автомобиле ездили только чиновники, а в 1992 году его доставили в Полтаву. За "Чайку" планируют выручить более 1,2 млн грн.

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В Полтаве на аукцион выставили редкий представительский седан ГАЗ-14 "Чайка". Автомобиль имеет отличное состояние и богатую историю. Об этом сообщили на сайте Новини Полтавщини.

В СССР на "Чайках" ездили чиновники и главы правительства. ГАЗ-14 впервые сошел с конвейера в 1977 году и за 12 лет производства было выпущено только 1114 авто этой модели.

По словам владельцев, двигатель "Чайки" отлично работает Фото: Новини Полтавщини

В свое время ГАЗ-14 "Чайка" не был доступен для покупки. Автомобиль предназначался для министров союзных республик, первых секретарей обкомов и директорам крупных стратегических предприятий.

Выставленное на аукцион авто находится на балансе Коммунального учреждения Полтавского областного совета по эксплуатации административных зданий. Этот седан выпустили в 1980 году.

Интерьер седана почти в идеальном состоянии Фото: Новини Полтавщини

На полтавское предприятие "Чайка" попала в 1992 году. На этом автомобиле перевозили Бориса Ельцина, когда он работал в Московском городском комитете КПСС.

В Полтаве автомобиль эксплуатировался только для высокопоставленных гостей, которые посещали регион. По слухам, одним из них был Первый Секретарь ЦК КПУ в 1972-1989 годах Владимир Щербицкий.

"Чайка" последние годы не эксплуатировалась Фото: Новини Полтавщини

Позже "Чайку" использовали только в качестве автомобиля для свадеб. Последние 3-4 года седан находился в гараже, поэтому его решили продать на аукционе.

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Независимая оценка стоимости показала, что автомобиль стоит примерно 700 тысяч грн. Тем не менее владельцы хотят получить за "Чайку" минимум 1,2 млн грн, которые станут стартовой ценой на аукционе. Все вырученные деньги направят на улучшение материально-технической базы предприятия.

ГАЗ-14 "Чайка" оснащается 5,5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 220 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Седан может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 15 секунд. Максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде ездит нестандартная доработанная "Чайка" ГАЗ-13.