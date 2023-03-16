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Авто

В Германии нашли редкий и необычный суперкар Ferrari американского производства (фото)

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Существует только два Ferrari 365 GT NART Spider

Ferrari 365 GT NART Spider выпустили в США всего в двух экземплярах. Суперкар оснащен 358-сильным V12 и разгоняется до 100 км/ч за 6 с.

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В Германии обнаружен редчайший Ferrari 365 GT NART Spider 1986 года. Малоизвестный кабриолет существует всего в двух экземплярах. Об уникальном авто рассказали на сайте Autogalerie.

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Инициатором создания авто стал американский дилер Ferrari

Особенность этого авто в том, что его построили не в Италии, а в США. Тем не менее, это настоящий Ferrari. Дело в том, что его постройкой занимались известные гонщики и дилеры итальянской марки отец и сын Чинетти.

Ferrari 365 GT NART Spider, Ferrari 365, Ferrari 365 GT NART, Ferrari NART, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар получил полностью новый кузов

Луиджи Чинетти был многолетним другом и партнером Энцо Феррари. Именно он привез итальянские суперкары в США, а еще принес Ferrari победы в Ле-Мане и других известных гонках. Поэтому ему разрешалось создавать эксклюзивные лимитированные модели под суббрендом NART. Позже дело отца продолжил Луиджи Чинетти-младший и именно он был ответственным за это авто.

Ferrari NART нередко отличались нестандартным и экстравагантным дизайном и этот кабриолет не исключение За основу взят стандартный суперкар Ferrari 365 GT 2+2 1969 года, но кузов авто полностью новый.

Ferrari 365 GT NART Spider, Ferrari 365, Ferrari 365 GT NART, Ferrari NART, суперкар Ferrari Fullscreen
Мощность двигателя увеличили до 358 л. с.

Внешний вид выдержан в духе гоночного Ferrari 512 BB LM. Кабриолет с выдвижными фарами и клиновидным силуэтом выглядит очень необычно, но зато обладает хорошей аэродинамикой. К тому же, пластиковый кузов снизил массу авто сразу на 450 кг.

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Мощность 4,4-литрового V12 Ferrari увеличили с 320 до 358 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП авто разгоняется до 100 км/ч за 6 с. Кроме того, установили улучшенные тормоза от Ferrari 288 GTO.

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Автомобиль оценили в 1,3 миллиона евро

Долгое время об авто ничего не слышали, известно лишь, что оно было в Германии. Его пробег составляет всего 5000 км. Теперь суперкар Ferrari планируют продать за 1,3 миллиона евро.

Ранее Фокус сообщал, что обнаружили легендарный 20-летний суперкар Ferrari в состоянии нового авто.

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