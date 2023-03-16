У Німеччині знайшли рідкісний і незвичайний суперкар Ferrari американського виробництва (фото)

Ferrari 365 GT NART Spider випустили в США лише у двох примірниках. Суперкар оснащений 358-сильним V12 і розганяється до 100 км/год за 6 с.

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У Німеччині виявили рідкісний Ferrari 365 GT NART Spider 1986 року. Маловідомий кабріолет існує лише у двох примірниках. Про унікальне авто розповіли на сайті Autogalerie.

Ініціатором створення авто став американський дилер Ferrari

Особливість цього авто в тому, що його збудували не в Італії, а в США. Проте це справжній Ferrari. Справа в тому, що його будівництвом займалися відомі гонщики й дилери італійської марки — батько та син Кінетті.

Суперкар отримав повністю новий кузов

Луїджі Кінетті був багаторічним другом і партнером Енцо Феррарі. Саме він привіз італійські суперкари в США, а ще приніс Ferrari перемоги в Ле-Мані й інших відомих перегонах. Тому йому дозволялося створювати ексклюзивні лімітовані моделі під суббренд NART. Пізніше справу батька продовжив Луїджі Кінетті-молодший, і саме він був відповідальним за це авто.

Ferrari NART нерідко відрізнялися нестандартним і екстравагантним дизайном. і цей кабріолет не виняток. За основу взято стандартний суперкар Ferrari 365 GT 2+2 1969 року, але кузов авто цілком новий.

Потужність двигуна збільшили до 358 к.с.

Зовнішній вигляд витриманий на кшталт гоночного Ferrari 512 BB LM. Кабріолет із висувними фарами та клиноподібним силуетом дуже незвичний, зате має гарну аеродинаміку. До того ж пластиковий кузов знизив масу авто відразу на 450 кг.

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Потужність 4,4-літрового V12 Ferrari збільшили із 320 до 358 к.с. З 5-ступінчастою механічною КПП авто розганяється до 100 км/год за 6 с. Крім того, встановили покращені гальма від Ferrari 288 GTO.

Автомобіль оцінили в 1,3 мільйона євро

Довгий час про авто нічого не чули, відомо лише, що воно було в Німеччині. Його пробіг становить лише 5000 км. Тепер суперкар Ferrari планують продати за 1,3 мільйона євро.

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