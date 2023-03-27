Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Старий 55-річний Chevrolet виставили на продаж за ціною нового суперкара Ferrari (фото)

Chevrolet Yenko Camaro, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro Yenko
Фото: Mecum | Усього випустили тільки 64 Chevrolet Camaro Yenko

Усього випустили лише 64 заряджених Chevrolet Camaro Yenko 1968 року. Під капотом авто встановлено величезний 425-сильний V8.

Related video

У США на аукціон Mecum виставили незвичайний Chevrolet Camaro 1968 року. За спортивну модель планують отримати 330-350 тисяч доларів як за новий Ferrari F8 Tributo. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Chevrolet Camaro підготовлений до драгрейсингу
Фото: Mecum

Справа в тому, що з молотка піде рідкісний Chevrolet Camaro Yenko. Таких купе 1968 року побудували лише 64, їх лише 11 – у комплектації RS/SS.

Американський дилер Chevrolet Дон Єнко займався доопрацюванням Camaro. Під капот їм встановлювали величезний 7,0-літровий V8 потужністю 425 к. с.

Салон Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Автомобіль пройшов повну реставрацію
Фото: Mecum

Саме цей автомобіль заточений під драгрейсинг — передавальні числа 4-ступінчастої механічної КПП і заднього моста підібрані для максимально швидкого розгону Chevrolet Yenko Camaro розганяється до 100 км/год всього за 4 с і долає 4 милі (402 м) з місця за 12 с.

Важливо
Найдешевший Lamborghini виставили на продаж за ціною Skoda Octavia (фото)
Найдешевший Lamborghini виставили на продаж за ціною Skoda Octavia (фото)

Оснащення Chevrolet Yenko Camaro включає передні дискові гальма, полегшений капот зі склопластику з повітрозабірником та оздоблення даху шкірозамінником.

двигун шевроле камаро, Chevrolet Camaro Yenko, Chevrolet Camaro 1968, Chevrolet Camaro Fullscreen
Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8
Фото: Mecum

У 2010 році Chevrolet Camaro Yenko пройшов реставрацію. На момент її початку пробіг авто становив лише 11 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявлено вінтажний Chevrolet Corvette 1976 без пробігу.

Також ми писали, що на аукціоні продали суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта.