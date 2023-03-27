Старий 55-річний Chevrolet виставили на продаж за ціною нового суперкара Ferrari (фото)

Усього випустили лише 64 заряджених Chevrolet Camaro Yenko 1968 року. Під капотом авто встановлено величезний 425-сильний V8.

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У США на аукціон Mecum виставили незвичайний Chevrolet Camaro 1968 року. За спортивну модель планують отримати 330-350 тисяч доларів як за новий Ferrari F8 Tributo. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Chevrolet Camaro підготовлений до драгрейсингу Фото: Mecum

Справа в тому, що з молотка піде рідкісний Chevrolet Camaro Yenko. Таких купе 1968 року побудували лише 64, їх лише 11 – у комплектації RS/SS.

Американський дилер Chevrolet Дон Єнко займався доопрацюванням Camaro. Під капот їм встановлювали величезний 7,0-літровий V8 потужністю 425 к. с.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: Mecum

Саме цей автомобіль заточений під драгрейсинг — передавальні числа 4-ступінчастої механічної КПП і заднього моста підібрані для максимально швидкого розгону Chevrolet Yenko Camaro розганяється до 100 км/год всього за 4 с і долає 4 милі (402 м) з місця за 12 с.

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Оснащення Chevrolet Yenko Camaro включає передні дискові гальма, полегшений капот зі склопластику з повітрозабірником та оздоблення даху шкірозамінником.

Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8 Фото: Mecum

У 2010 році Chevrolet Camaro Yenko пройшов реставрацію. На момент її початку пробіг авто становив лише 11 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у США виявлено вінтажний Chevrolet Corvette 1976 без пробігу.

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