Американці представили потужний футуристичний суперкар з дверима "крило чайки" (відео)

Суперкар натхненний концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, але має багато відмінностей. "Візитною карткою" суперкара є незвичайні двері "крило чайки", які відчиняються вгору.

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Американська компанія Parker Brothers Concepts показала незвичайний суперкар Erebos X, натхненний концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Erebos X дуже схожий на концепт Mercedes-Benz, але має деякі відмінності. Його кузовний обвіс виглядає спортивнішим, а зовнішній вигляд доповнюють колісні диски з акцентами лаймового кольору.

На Erebos-X встановлені незвичайні диски Фото: Parker Brothers Concepts

Ще однією "візитною карткою" суперкара є незвичайні двері "крило чайки". Вони відкриваються вгору як у раритетного спорткара Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Спереду розташовані велика решітка радіатора та агресивні фари. Автомобіль отримав стильний силует.

В інтер'єрі можна знайти багато цікавих рішень. Серед них незвичайне кермо, яке нагадує штурвал.

Рульове колесо нагадує штурвал Фото: Parker Brothers Concepts

Під капотом встановлений турбований двигун V8 потужністю 835 к.с. Крутний момент передається на задні колеса.

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У Parker Brothers зазначили, що Erebos X здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

Усього планується виготовити 10 екземплярів Erebos X. Вартість суперкара складе 1,5 мільйона доларів.

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