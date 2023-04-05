Американці представили потужний футуристичний суперкар з дверима "крило чайки" (відео)
Суперкар натхненний концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, але має багато відмінностей. "Візитною карткою" суперкара є незвичайні двері "крило чайки", які відчиняються вгору.
Американська компанія Parker Brothers Concepts показала незвичайний суперкар Erebos X, натхненний концептом Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Erebos X дуже схожий на концепт Mercedes-Benz, але має деякі відмінності. Його кузовний обвіс виглядає спортивнішим, а зовнішній вигляд доповнюють колісні диски з акцентами лаймового кольору.
Ще однією "візитною карткою" суперкара є незвичайні двері "крило чайки". Вони відкриваються вгору як у раритетного спорткара Mercedes-Benz 300SL Gullwing.
Спереду розташовані велика решітка радіатора та агресивні фари. Автомобіль отримав стильний силует.
В інтер'єрі можна знайти багато цікавих рішень. Серед них незвичайне кермо, яке нагадує штурвал.
Під капотом встановлений турбований двигун V8 потужністю 835 к.с. Крутний момент передається на задні колеса.Важливо
У Parker Brothers зазначили, що Erebos X здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.
Усього планується виготовити 10 екземплярів Erebos X. Вартість суперкара складе 1,5 мільйона доларів.
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